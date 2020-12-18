В “Европейской солидарности” заявили, что фракция добилась созыва сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн на борьбу с коронавирусом

18.12.2020, 20:28, Новости дня

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Во фракции “Европейская солидарность” Киевского городского совета заявили, что именно она стала инициатором созыва внеочередного заседания депутатов для выделения из бюджета более 400 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом партия сообщила 18 декабря на своем официальном сайте.

“Как сообщила 16 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета–2020, который был проведен “Европейской солидарностью”, – сказано в сообщении.

Марина Порошенко отметила, что выделить деньги необходимо еще в этом году.

“422 млн – это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года”, – объяснила она.

В “Европейской солидарности” заявили, что именно эта фракция призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее.

“Мы приняли решение профильной комиссией по инициированию внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году”, – сказала Порошенко.

Кличко на брифинге в пятницу сообщил, что внеочередное заседание Киевсовета состоится 22 декабря.