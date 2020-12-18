 

В “Европейской солидарности” заявили, что фракция добилась созыва сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн на борьбу с коронавирусом

18.12.2020, 20:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во фракции “Европейская солидарность” Киевского городского совета заявили, что именно она стала инициатором созыва внеочередного заседания депутатов для выделения из бюджета более 400 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом партия сообщила 18 декабря на своем официальном сайте.

“Как сообщила 16 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета–2020, который был проведен “Европейской солидарностью”, – сказано в сообщении.

Марина Порошенко отметила, что выделить деньги необходимо еще в этом году.

“422 млн – это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года”, – объяснила она.

В “Европейской солидарности” заявили, что именно эта фракция призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее.

“Мы приняли решение профильной комиссией по инициированию внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году”, – сказала Порошенко.

Кличко на брифинге в пятницу сообщил, что внеочередное заседание Киевсовета состоится 22 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

03.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Плотникова

05.07 / Умер глава Всеукраинского совета церквей, возможно от коронавируса

15.08 / Венедиктова подписала представление об отстранении судей ОАСК – СМИ

17.08 / Председатель ОБСЕ захотел приехать в Белоруссию

09.07 / Сегодняшнее “государство” в РФ – это стыдливый эвфемизм. Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе. Мы в заложниках у воров и убийц

25.11 / Выборы в Одесский облсовет: “Наш край” заявил о фальсификациях, несправедливых судах и готовности обращаться в международные инстанции

08.07 / В России количество заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.

14.07 / В Индии стартовали продажи новой версии Hyundai Tucson

24.10 / «Вопрос жизни и смерти» — пандемия обострила проблему нехватки лекарств в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска