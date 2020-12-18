Мнение: Прессуха Путина – бессмысленно и беспощадно

18.12.2020, 20:18, Разное

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Все-таки удивительно мерзкое послевкусие от пресс-конференции Путина! Начиная от формы ее проведения – зачем-то опять из бункера. Все-таки немного стыдно смотреть на “нацлидера”, до такой степени берегущего свою жизнь; он вечно, что ли, жить собрался? Брал бы пример с Трампа своего любимого – который, между прочим, на 6 лет старше, но не боялся выходить к людям и даже выступал на многотысячных митингах.

Но нет – Путин предпочитает брать пример с “сонного Джо” Байдена, на ДЕСЯТЬ лет его старше, который тоже всю “эпидемию” не вылезает из бункера.

Но ведь ей-богу – стыдно. Нам показывают зал, в котором сидит человек сто журналистов, все, как идиоты, в масках; ну ладно – хотя бы без перчаток (привет от Путина Собянину). Сидят на “социальной дистанции”; стало быть, это считается безопасным для них? Но если так – почему ж Путину нельзя было сесть на сцене, на расстоянии минимум 10 м от ближайшего корреспондента? Они-то все друг к другу гораздо ближе! Получается, Путин считает, что его жизнь намного дороже, чем жизни корреспондентов. Они пусть подвергают себя опасности (с его точки зрения), а он, значит, не дурак, он из бункера с ними пообщается.

Это уж не говоря о том, что сидеть в бункере, НЕ ВВОДЯ в стране чрезвычайное положение “в связи с чудовищной эпидемией” – тоже ни в какие ворота: вы, типа, тут гуляйте, работайте, контактируйте, а я нет, я типа самый умный (за госсчет). Я вот тоже согласен с тем, что никакой эпидемии нет – но надо же быть последовательным: если эпидемии нет – езди на работу в Кремль, проводи совещания с министрами – словом, веди себя так, как будто эпидемии действительно нет. Как, например, делал тот же Трамп. Слово не должно расходиться с делом! Я считаю, что эпидемии нет – я и езжу в метро без маски. Но вот это подленькое “вы тут ездите, а я пока посижу” – фу.

Впрочем, объяснение может быть и еще проще: не трусость, а элементарная лень. Зачем, право, куда-то таскаться, в какой-то Кремль – чего он там не видел, за 20-то лет? Проще, конечно, работать прям из дома, “на удаленке”. “Царствуй, лежа на боку”. Мечта! А если кто захотел пообщаться лично – пусть посидит 2 недели в карантине для начала. Наглость, конечно, запредельная. Но, с другой стороны – а кто возразит?

Ну и само общение шло в каком-то байдено-брежневском стиле. Никакой даже попытки чем-то поразить или задобрить электорат, ни одного острого вопроса, даже всех фриков типа “Вятского кваса” отсеяли на дальних подступах. Запомнился разве что Андрей Колесников из “Коммерсанта”, который выступил в защиту арестованного “за шпионаж в пользу чешской разведки” (что само по себе недостойная клоунада) журналиста Сафронова. Колесников вдруг предложил поручиться за Сафронова – и тут же пояснил, что это значит: дескать, давайте вы отпустите Сафронова, а если он вдруг на воле примется за старое (видимо, завербуется не в чешскую, а в словацкую или эстонскую разведку) – то тогда сажайте уже нас двоих! Я готов!

Ну это хоть по-человечески прозвучало. Колесников ведь понимает, что играет роль в царстве абсурда, задает злому клоуну вопрос ни о чем; но ставит-то он на кон свою свободу – ну как ставка сыграет, и свободу в самом деле заберут? В царстве абсурда бессмысленные слова неотличимы от бессмысленных дел…

А вот комментарии Путина по Навальному вызвали очередной приступ омерзения. Во-первых, этот клоун опять не назвал его по имени. Блин, да что за маразм? Дальше, впрочем, еще хуже. Путин, по сути, признал все его обвинения – разве что, так сказать, пожурил, указав, что “на самом деле” Навальный взял их не из Даркнета, а получил от ЦРУ (почему не от англичан, кстати? Привет Галковскому) И далее, обозвав Навального чуть ли не впрямую американским шпионом, так и не опроверг, внятно и открыто, причастность ФСБ к его отравлению. Вместо этого он заявляет, что ФСБ, типа, “и положено” “приглядывать” за таким опасным типом, как Навальный.

И это звучит как полный бред. Если Навальный, по вашему мнению, американский шпиён – то зачем за ним высылать выводок феэсбешников? Почему его просто не арестовали? И во-вторых – что значит это “Значит, за ним приглядывали”? Это как? Помнится – по урокам в советской школе – что в царской России была официальная практика “гласного полицейского надзора” за так называемыми “политическими”. Российской Империи, как мы знаем, эта дичь никак не помогла.

Но в российском-то законодательстве никакого “гласного надзора” нет! На каком основании за Навальным в таком случае была установлена слежка? На каком основании расходовались бюджетные средства и человекочасы всех “топтунов” в высоких званиях?

Наконец, самое страшное – отказ откреститься от обвинения в отравлении, которое, естественно, большинство слушателей интерпретирует в духе признания “да, отравили, и что вы нам сделаете”. Почему это страшно? Да потому что это и есть, в самом чистом виде, то самое “раздвигание окон Овертона”, в котором российский агитпроп так любит обвинять “проклятую западную пропаганду”! По сути, Путин, своими подмигиваниями и подхихикиваниями, признаёт, что российское государство МОЖЕТ заниматься тайными политическими убийствами, под соусом “а что тут такого, все так делают”. От этого – один шаг до легализации политических убийств, а там уже рукой подать и до просто открытого террора – когда агент будет на улице подходить к человеку, стрелять ему в затылок, потом показывать “корочку” подбежавшим полицейским и с достоинством удаляться (или – для разнообразия – убивать и полицейских тоже, и уже ПОТОМ с достоинством удаляться).

На этом фоне зашквар Шнура смотрится уже совсем скучно – хотя и тоже показательно. Сам же каких-то три года назад говорил в интервью Дудю – то есть на всю страну – что при встрече с Путиным скажет одно слово – “Хватит!” И что же: вот тебе встреча с Путиным, говори. Нет, промямлил какую-то ахинею с бегающими глазками, вот тебе и народный кумир, он же трибун. Тьфу!

Оправдание у Шнура, хоть и хиленькое, все же есть: встреча-то была все же не вживую, Путин даже перед Шнуром побоялся (или поленился) предстать оффлайн. Так что шанс выполнить обещание “начинающего журналиста” сохраняется…

Но в сущности, как социологу мне надо признать: “прессуха” отвечала тем не менее на основной запрос значительной части российского общества. Это – запрос на бессодержательность. Чем меньше смысла в словах и движениях власти – тем лучше. Главное требование к политику – быть максимально скучным и унылым. Никакого “запроса на перемены” на самом деле нет, в обществе, ОСОБЕННО если иметь в виду его молодую часть, есть, наоборот, страх и ужас перед ЛЮБЫМИ переменами (поэтому, кстати, движение “Новые люди”, очередное порождение безумной АП, обречено на поражение одним своим названием). Поэтому бестолковый молодящийся вождь, который прячется в бункере и несет оттуда привычную злобную ахинею – это, как ни печально это признать, самое то для ЭТОГО общества. Людям не то что понравилось – люди перевели дух, “слава богу, опять пустота”.

Но любой психотерапевт скажет: с таким страхом перед будущим и до суицида недалеко.