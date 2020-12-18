А как же дрессировщик Шантика?! – Личное мнение
18.12.2020, 20:14,
Разное
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Когда корявая и безголосая Оленька «Голенька» Бузова и сутулая женщина трудной судьбы Ксения Бородина, встав в глубочайший прогиб, совершенно по-идиотски поздравили Путина с днём рождения, мне сразу стало понятно: жопы горят у обеих.
Фото: Соцсети
Оставалось немножечко подождать. Ну, вот и дождались.
ТНТ больше не будет показывать «Дом 2». Всё. Конец.
Возможно, создатели шоу попытаются реанимировать его труп в каком-нибудь «тиктоке» с привлечением популярной там школоты, но не думаю, что эти попытки обернутся успехом.
Кому нужны тупые «олды» с их застарелым, нержачным говном в головах? Короче: с проектом мне всё предельно ясно: труп он и есть труп.
Меня интересует другое: кто будет кормить дрессировщика кота Шантика? Кто купит ему баночку протеина, новые часики, курточку? Машинку, в конце концов!
Фото: Соцсети
Доходы у Бородавки сильно просядут. На рекламе в Инстаграме она протянет недолго, потому как сам Инстаграм уже на ладан дышит, особенно — с точки зрения рекламодателей.
Вы же не думаете, что великий пейсатель Омар Хуям пойдёт работать? Ну, и, разумеется, он не будет жить с закомлексованной, нервной, злобной бабой просто так. Ему нужна денежка.
А с денежкой отныне будет туго.
В общем, предсказываю скорый развод, если, конечно, Бородина не извернётся, подобно Бузовой, и не поскачет по коровникам с концертами, 99% прибыли от которых достанется умным армянам с ТНТ, а 1% — жалкой, загнанной кривляке, скачущей по сценам обшарпанных ДК за коньячок в райдере.
В этой связи хочу дать совет Омару: всё-таки ты пока не паникуй. Притаись и не спеши сбрасывать жену со счетов и бежать к новой миске с кормом. Это всегда успеется.
Жена у тебя так сильно ссыт остаться без мужика, что пойдёт на всё, чтобы сохранить вашу семью йогортов. Дай ей время, Омар. А Ксения уж постарается.
Она будет очень много работать, сильно уставать, но ты, возможно, будешь сыт, здоров и даже довольно упитан.
Короче, релакс. Насыпь себе и коту в миски корм, сиди и наблюдай.
А вы какой совет дадите дрессировщику кота Шантика?
Источник: Лена Миро
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