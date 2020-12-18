Личное: “Предательство веры”

18.12.2020, 20:06, Разное

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Ну хватит про нерыб, вернемся к привычным рапанам.

В этом письме типичные щипцы по сути, хотя по форме и не самые типичные.

fzo_lt

Здравствуйте, Эволюция.

Мне 26, заканчиваю магистратуру, Вас читаю года 3. С работой не ок, пока речи о том, чтоб помогать родным, нет. Верующая. Отношений вроде нет давно, а вместо них непонятно что – симпатия в мою сторону в моем кругу, короткие увлечения, список “друзей”.

(Это она описывает свой зеленый виноград. Так как ни с кем она не сближается из-за того, что “верующая”, можно воображать хоровод из симпатий в ее сторону)

Случилось быстрое сближение с парнем не моего круга. Я помнила про “лучше войти в поток, а потом выйти”, поэтому, наслаждалась общением, и не парилась ни о чем.

(Опять цитата из старинного поста, который я писала, еще не зная масштабов тупости Учениц. Сейчас мои посты уже это учитывают)

Практически в первую встречу с ним, в тему к чему то было сказано, что у меня вот так… к Богу пришла, случай был такой… а потом переключилась. Просто в начале решила сразу дать понять, что у меня сложно.

(Это у нее сложно, а у него все просто)

Кто ж знал, что так захватит. Мы много переписывались, Виделись. Он обезоруживающе так, сокращал дистанцию, и деликатно очень. Не успела опомниться, как через пару встреч мы обнимались, не разлипаясь друг от друга, потом в таком же беспамятстве я замешкалась и он меня поцеловал.

(Под своим зеленым виноградом и в своей короне она скоро дымиться будет от желания. Ему интересно, как быстро с ней это произойдет. Но посмотрите, несмотря на то что она девственница или почти, она оценивает его из позиции многоопытной прожженной тетки)

Так мы стали парой. Он ровесник почти, но крутой специалист. И обаятельный, и по всему видимому, с девушками очень умелый, хотя при первой встрече показался таким скромным и умным (я попалась на скромность, очень великолепно для меня это было)

(Опять у нее Училка, оценивает его умения, одобряет как эксперт, хвалит его скромность, вместо того, чтобы хоть немного подумать о своей скромности)

Мы много гуляли. Он повторял приглашение домой фильм посмотреть, я отшучивалась или игнорила, а потом почувствовала в очередной раз, что вот тут пора искренне ответить, раз его запрос.

– хочу с тобой “фильм” посмотреть (мое молчание посреди мгновенной переписки)

-молчишь

– испугал 🙁

– Л, мне нельзя тебя

– думаешь я не понимаю.

– я с первой или второй встречи все понял. И как это можно обойти, тоже. То есть, я не жертва, я знал на что шел *нежные заверения и описания формата времяпрепровождения*

(Здесь он ей прямо говорит, что собирается все ее преграды обойти. А она довольна. Ей кажется, что она поймала его в ловушку, сейчас распалит)

Я была у него дома, было замечательно, мы правда просто смотрели фильм в обнимку, а через пару дней он познакомил меня с родителями. Они мне очень понравились. я заранее постаралась приготовить что то особенное для первого знакомства (готовить люблю, в угощениях для меня большой кайф и впринципе способ убыстрить процесс дружбы)

Уважаемая Эволюция, что делать? Когда я согласилась придти к нему домой, чувствовала, что так я отодвину от себя серое поле, что ли. Что я не имею права так просто отказаться, а чем компенсировать вообще не понимаю. То есть хотела остаться в красном… или от любви я совсем перепутала все, и все не так?((

(Вы никак не можете остаться в красном поле, автор. Потому что соблазняете парня, прикрывшись “верой” и надеясь, что он будет готов на все ради доступа к пещерке. Сами подумайте, разве это хорошо, использовать в качестве щипцов “веру”?)

Я сказала, что дома у него я буду бывать только раз в интервал, между обычными частыми встречами на нейтральной территории. Он согласился, он на все соглашается… но все таки как то двигает мои границы… и я чувствую, что он прав.

(Она ему командует, а он ей подыгрывает, понимая, что она уже хочет секса больше, чем он)

В последний раз снова у него дома зашел дальше… Это меня разблокировывает, я не скрываю, как мне нравится, как я плыву от простых его самых прикосновений. Но он дальше показывает вообще какие то новые для меня и невообразимые штуки (не пошлые). Как мне остановиться? Чувствую себя слепой.

(Понятно, почему? Для нее будет полной неожиданностью, когда все выйдет из-под ее контроля. Она уже во всю занимается с ним петтингом, но надеется дотащить его щипцами до загса. Это еще ей парень не очень умелый достался. Умелый парень сорвал бы ей крышу за полчаса. Но и этот справится тоже. Опору можно иметь, если у вас нет короны, адекватная самооценка и локус на месте, а иначе опоры у вас нет никакой, вас будет сносить любым ветром)

Как выдвинуться из его пространства, когда карантин, НГ… Он и я пытаемся вместе творчеством заниматься, готовить. Мне было бы очень грустно потерять его из за своей несдержанности, и себя – из за предательства веры. Я уже так теряла – себя потом нужно было отшкрябывать и собирать, так моя личность была размазана.

(Автор, она у вас и так размазана. Не надейтесь, что табу на секс до брака помогает держать личность. Держатель личности вообще не в этом месте)

Но я восстанавливалась, в вере – благодаря покаянию и милости Божией, а личностно – с помощью Вашего блога. Спасибо Вам большое!

(Избавь Бог от таких учениц)

Принцип из блога – не иметь отношений с парнями не твоей веры, и принцип – не ходить к нему домой, коль не хочешь спать, помню. Слаба моя Королева! Знать и не делать.

(Кается автор, потому что привыкла думать, что ее покаяние – драгоценность)

Как то надо потерпеть и не угробить прекрасные отношения. Мой Л, постоянно доносит, что после моей диссертации он “заберет меня” и всякие шуточки про семейную жизнь и обрывки его мечтаний. Ну и я мечтаю о том же,если честно, но не говорю. Стараюсь показывать это уютом и нежностью. Пока ему не надоела и он влюблен, это Ваша заслуга)

(Ну конечно моя, чья же еще. Автор воображает себя манипулятором ловким и манипулирует даже мною. Чем закончится история, друзья, как думаете?)