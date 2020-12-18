Эксперт: Новый закон по сути приравнивает аудиовизуальные сервисы к классическим СМИ

18.12.2020, 20:04, Новости дня

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Зарубежные аудиовизуальные сервисы показывают разный контент, порой и деструктивный – и наши власти должны получить возможность защищать от него россиян. Об этом сообщил эксперт Александр Журавлев, комментируя новый законопроект, по сути приравнивающий аудиовизуальные сервисы к классическим СМИ.

«Сейчас деятельность аудиовизуальных сервисов (АВС) регулируется законом, который был принят еще в 2017 году. С тех пор многое изменилось – особенно в условиях пандемии, в условиях режима самоизоляции, когда аудитория сервисов резко возросла. Порой они показывают и противоправный контент, но если сервис иностранный и не имеет представительства на территории России, то такой противоправный контент нельзя оперативно удалить», – отметил глава комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ (АЮР) Александр Журавлев.

«Но пока многие иностранные компании, которые на сегодня владеют такими сервисами, не имеют филиалов в России. Следовательно, может создаться ситуация, когда показывается противоправный контент, а наши регуляторы не могут защитить граждан, не могут добиться удаления этого контента, потому что организация находится за пределами территории РФ», – сказал он и добавил, что теперь сервисы обязаны будут открывать свои представительства в России.

«Соответственно, если на территории РФ создано юридическое лицо, то это юридическое лицо имеет юридический адрес для получения юридически значимых сообщений, в том числе от регулятора, а также расчетный счет и другое имущество. Если это юридическое лицо нарушит законодательство и не устранит этих нарушений, то к нему наши власти смогут применять штрафные санкции. И эти штрафы можно будет взыскать», – сказал Журавлев.

Как сообщил в пятницу ТАСС, депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в аудиовизуальных сервисах, преимущественно направленных на российскую аудиторию. Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов c российской аудиторией более 50% от общей сделано исключение – доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает.

Ранее аудиовизуальные сервисы не были приравнены к классическим СМИ, которые, как известно, обязаны соблюдать многие правила, напомнил Журавлев. «Эти правила касаются рекламы, ненормативной лексики и деструктивного контента. Новый законопроект приравнивает аудиовизуальные сервисы к классической прессе. Это усилит степень защиты граждан от воздействия деструктивного контента, недобросовестной рекламы и так далее», – уверен эксперт АЮР.

«Нельзя забывать и о том, что мы должны стимулировать развитие собственно российских аналогичных сервисов. Новый закон поможет разного рода нашим студиям, он нацелен на защиту нашего собственного бизнеса. Во Франции, например, изначально не было подобных заградительных мер для аудиовизуальных сервисов и для местного контента. В результате их индустрия откатилась назад, а рынок захватили иностранцы», – добавил юрист.

Журавлев напомнил, что Роскомнадзор недавно сформировал реестр аудиовизуальных сервисов, предназначенных для предустановки на разного рода визуальную технику, которая продается в России. В списке есть компании, устав которых не соответствует новому закону – доля иностранных владельцев там выше новой нормы. «Для таких фирм будет отведен льготный период, в течение которого они должны будут привести свою структуру в соответствие с нормами закона», – подытожил эксперт.

Действующий закон предусматривает, что иностранная компания может вести в РФ бизнес при условии, что ее доля в совместном с российской компанией предприятии ниже 20%, либо, если этот показатель выше, то такую долю нужно согласовывать со специально созданной правительственной комиссией, объяснял ранее Журавлев в интервью изданию «Газета.ру». Но пока этого не происходит, сетовал эксперт. «Несмотря на действующий закон, есть иностранные сервисы, работающие на территории РФ – например, Netflix или Disney+. Но при этом вопрос, какая у них выручка, как они платят налоги и какой у них доход от пользователей из РФ остается открытым», – предупреждал Журавлев.