Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в истории

18.12.2020, 20:04, Новости дня

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Урожай зерна в РФ в 2020 году увеличился на 9,7% по сравнению с показателем прошлого года и составил 132,9 млн тонн в чистом весе, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

«В 2020 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 132,9 млн тонн зерна в весе после доработки, приводит РИА «Новости» данные Росстата.

Таким образом, урожай зерна в РФ в 2020 году стал вторым по объемам в отечественной истории после рекордного 2017 года, когда было собрано 135 млн 539 тыс. млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что валовой сбор пшеницы в текущем году также станет вторым по величине в истории. Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2020 года посеяны на 12,4 млн гектаров, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, зябь вспахана на 19,5 млн гектаров против 19,6 млн на эту же дату в 2019 году. Отмечается, что в феврале – марте Росстат уточняет данные по урожаю зерновых культур прошлого года, и в последние годы оценки повышались.

Что касается других культур, то урожай подсолнечника в 2020 году составил 13,3 млн тонн в чистом весе, что ниже показателя 2019 года на 13,7%, сбор сахарной свеклы уменьшился на 40,5% – до 32,4 млн тонн, сбор картофеля упал на 10,9% – до 19,7 млн тонн, прочих овощей – на 2%, до 13,8 млн тонн.

«Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,8%), сахарной свеклы (92,3%) и подсолнечника (64,8%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (65,5%) и овощей (51,3%) – в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,6% от общего сбора зерна, семян подсолнечника – 34,9%, сахарной свеклы – 7,6%, овощей – 21,2%», – следует из доклада Росстата.

На конец ноября поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,4 млн голов (на 0,5% больше по сравнению с предыдущим годом), из него коров – 8 млн (на 0,1% больше), свиней – 26,4 млн (на 4% больше), овец и коз – 23 млн (на 0,7% меньше). На хозяйства населения приходилось 40% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% – свиней, 45,7% – овец и коз. В январе – ноябре в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 13,9 млн тонн, молока – 29,8 млн тонн, яиц – 41,3 млрд штук. В целом объем сельхозпроизводства в РФ в январе – ноябре 2020 года вырос на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5 трлн 693,9 млрд руб.

Напомним, собранный к середине сентября в РФ урожай пшеницы стал вторым в истории. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как РФ отнимает рынок зерна у стран Запада.