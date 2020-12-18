Бузова и Бородина отреагировали на закрытие «Дома-2»

18.12.2020, 20:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ведущие проекта «Дом-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова прокомментировали решение телеканала ТНТ закрыть реалити-шоу, участники которого «строили любовь» на телеэкранах с 2004 года.

«17 лет в кадре и еще три года в роли редактора. 20 лет своей жизни я отдала любимой работе. Спектакль окончен, занавес, finita la comedia!» – посетовала Бородина в своем Instagram.

Она отметила, что некоторые «вздохнут с облегчением» от новости от закрытия «Дома-2», однако, по ее мнению, большинство «с сожалением не найдет в 23.00 на канале ТНТ реалити-шоу «Дом-2», не услышит больше привычный мотив «15 клевых».

«Нас много ругали, проклинали, угрожали, но! И защищали, и любили, и хвалили, а главное – смотрели и сопереживали! И знаете что? За эти 17 лет я ни разу не встретила того, кому было все равно на «Дом-2»! У каждого всегда было свое, особое мнение, как можно и как нельзя, что должно быть, а чего нет!» – подчеркнула телеведущая. Она призналась, что часто встречала людей, которые утверждали, что «это я никогда не смотрю», и при этом «обнаруживали доскональное знание всех имен участников и событий на площадке». «Дом-2 не оставлял никого равнодушным, а значит все это было не зря!» – уверена Бородина.

«Но ничего не бывает вечным. Было весело, ярко, интересно, а потом стало грустно. Наверно потому, что все мы повзрослели и изменили наш взгляд на привычные шалости. Почти 17 лет – шутка ли? Мы были разными – и хорошими, и плохими, и праведниками, и грешниками, и добрыми, и не очень. Но! Мы всегда были настоящими, как есть, без прикрас, такими как реальная жизнь. За это вы нас любили и поэтому многое нам прощали. Спасибо вам за все эти годы! Спасибо за вашу любовь и преданность! Расставаться всегда грустно! Но мы не прощаемся – это не наш метод! Мы всегда говорим до свидания, до новых встреч! И… мы счастливы!!» – заключила Бородина.

В свою очередь Ольга Бузова в своем Instagram призналась, что ей сложно принять тот факт, что «Дома-2» больше не будет на ТНТ. «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. «Дом-2» стал культовым реалити-шоу. «Дом-2», я тебя люблю! Мне сложно говорить и писать… поэтому пока все. Прощай, Легенда», – добавила певица.

Напомним, ранее в пятницу ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. По данным СМИ, причиной закрытия стало то, что проект потерял рейтинги и рекламодателей.

За время существования «Дома-2» на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу – Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц – Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов призвал наказать ведущих «Дома-2» – Собчак, Бузову и Бородину – за развращение россиян, а депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что участников телепроекта необходимо отправить на реабилитацию.