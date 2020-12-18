Мнение: Квадрига

18.12.2020, 19:56, Разное

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Турецкие министры обороны и иностранных дел прибыли на Украину. Темой переговоров стала ситуация на Донбассе. Министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что перед встречей с украинской стороной "…министры обсудили с главой Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Халитом Чевиком последнюю ситуацию на Донбассе. Наши послы, которые возглавляют Миссию с момента ее создания, выполняют важную задачу. Ситуация на Донбассе должна быть разрешена дипломатическим путем, Минские договоренности должны быть полностью выполнены.."

(Посол Яшар Халит Чевик — Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он занял этот пост 1 июня 2019 года по назначению Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака.До этого назначения посол Чевик был послом Турции в Сирии и Греции, а также Постоянным представителем Турции при ООН. В Турции он занимал должность заместителя помощника министра по политическим вопросам в течение 2009–2012 годов.)

Турция после Карабаха не сбавляет обороты. Теперь Эрдоган начинает плотно заниматься ситуацией на Украине, что в целом логично: Байден сформирует дееспособную администрацию примерно к лету, а это означает, что Турция, если намерена отсечь Кремль и его логистические направления в Европу еще и на западе, должна быстро заниматься этим вопросом.

Повторится ли карабахская война в том или ином виде на Донбассе в 21 году – сложный вопрос. Но в любом наступлении главное – это всегда темп. Эрдоган, взявшись за строительство "логистической сверхдержавы", должен держать этот темп. Поэтому в Киев срочно делегированы сразу два министра, и присутствие военного министра Турции здесь выглядит не случайным. Формат переговоров 2х2 уже назван "Квадригой".