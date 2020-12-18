Что посмотреть: 5 интересных фактов о съемочном процессе фильма “Мулан”

18.12.2020, 19:54, Разное

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Онлайн-кинотеатр IVI тоже не оставил “Мулан” без внимания и отыскал любопытные факты о том, как снимали эту невероятно зрелищную ленту. Посмотреть ее, а заодно множество других семейных фильмов, также можно на IVI. Легкий и удобный поиск даст возможность быстро выбрать кино на вечер.

Каскадерам вход разрешен

Чтобы снять батальные сцены, создатели “Мулан” пригласили каскадеров из Китая, Новой Зеландии и Австралии. Захватывающие трюки на скакунах исполняли пятьдесят наездников из Казахстана и Монголии. В фильме можно увидеть, как всадники несутся вскачь спиной вперед и при этом еще стреляют из луков. Благодаря их мастерству и большому количеству актеров массовки батальные сцены в “Мулан” выглядят максимально реалистично!

Стилисты… для лошадей

На то, чтобы подготовить лошадей к съемкам в кино, у дрессировщиков ушло несколько месяцев. Всего в фильме снимались 90 лошадей, ну а “роль” скакуна Мулан (Лю Ифэй) досталась коню по кличке Чёрный Вихрь. Но дрессурой подготовка не ограничилась: команда специалистов по конской упряжи и доспехам разработала аутентичный дизайн для сёдел, накидок и попон. А стилисты добавили гривам и хвостам лошадей густоты с помощью искусственных волос!

От Огненных гор до поющих песков

Съемки фильма проходили в самых невероятных местах на территории Китая. Среди них – поющие пески пустыни Миньша-Шан. Это одно из мест на планете, где можно услышать удивительные звуки, издаваемые песчаными барханами. Еще одной локацией для съемок стали Огненные (Пылающие) горы – пустынные безжизненные холмы из красного песчаника. Также в фильме можно увидеть кадры из национального парка Чжанъе Данься, известного своими разноцветными острыми скалами. Всего же съемочная группа побывала в 20-ти локациях!

Оружейное богатство

Поскольку действие фильма происходит в военное время, его авторы особое внимание уделили детальной проработке оружия. Для съемок было изготовлено более 4000 копий, луков, мечей, кинжалов и дротиков. Часть оружия была сделана из алюминия и имела полиуретановые рукоятки. Для съемки же боев с полным контактом использовалось оружие из резины. При этом художники постарались максимально передать атмосферу императорского Китая. Например, орнамент с изображениями животных на доспехах основан на исследовании подобных техник во времена династии Тан. На щите генерала Туна можно увидеть изображения черепах, а на одежде Императора красуются драконы. Всего был создан 281 полный набор средневековых китайских доспехов и 730 доспехов для жужанских воинов (с ними как раз и воевала Мулан).

Три месяца на костюмы

Пошивом костюмов для ленты “Мулан” занимались около 40 человек. На работу у них ушло около трех месяцев. За это время были изготовлены 1104 головных убора, 1114 полных костюмов для массовки и 100 костюмов для жителей деревни, в которой жила Мулан. Также костюмеры приготовили почти шесть сотен нарядов для служащих Императорского дворца. Ну а если говорить об основных персонажах (а их в фильме 50!), то в гардеробе каждого из них было по три-пять костюмов.

