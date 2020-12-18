 

Пенсионный Фонд России готов принимать заявки на выплаты даже в выходные

18.12.2020, 19:46, Разное
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Отделения Пенсионного Фонда РФ готовы принимать заявки от граждан на дополнительные выплаты даже в выходные. Речь идёт о «новогодних» надбавках семьям с детьми, возрастом до восьми лет.
Выходные 19 и 20 декабря пройдут для ПФР без особых отличий от обычных рабочих дней, так как граждане, нуждающиеся в получении надбавок, смогут подать соответствующие заявления. Пособие предполагает дополнительную выплату семьям с детьми, которым на 17 декабря ещё не исполнилось восьми лет. Также в эту категорию попадают россияне, у которых ребёнок родился после 1 июля.

В Пенсионном Фонде отметили, что в случае изменения банковских реквизитов необходимо подать заявление непосредственно в отделении ПФР или же заполнить соответствующую форму прямо на портале государственных услуг, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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