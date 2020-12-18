Психолог: Изучение иностранных языков укрепляет здоровье человека

18.12.2020, 19:46, Разное

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Кандидат психологических наук и клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин объяснил, почему изучение иностранных языков укрепляет здоровье человека. Причина в положительной нагрузке на мозг и создании новых ассоциативных связей.

Изучение чего-то нового является хорошей профилактикой старческих заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера. Мелехин рассказал, что взрослому человеку, как и ребёнку, необходимо постоянно развиваться и учиться чему-то новому. В этом случае мозг постоянно будет работать, и процесс его старения существенно замедлится. Для этого идеально подходит иностранный язык, изучением которого можно заниматься даже в преклонном возрасте. Как отметил психолог, совершенно не важно, какой именно язык учить, ведь куда важнее желание и мотивация.

В завершении Алексей Мелехин рассказал, что в случае профилактики деменции и болезни Альцгеймера всё же лучше выбирать сложные языки, включая китайский, японский и хинди. В этом случае категория «мозг сломаешь» является самой полезной из-за активации нейрогенеза – образования новых нервных клеток. В качестве дополнительного бонуса отмечается расширение кругозора и возможность взглянуть с другой точки зрения на решение даже бытовых вопросов.