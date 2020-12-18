Региональный конкурс для блогеров и журналистов успешно стартовал в Волгоградской области

18.12.2020, 19:46, Разное

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Волгоградским Союзом журналистов в тандеме с Единой Дирекцией Культурно-Массовых Мероприятий был организован и запущен конкурс под названием “Цифровое развитие региона” для местных блогеров и журналистов. Спонсором проекта стал Сбербанк России.

Поучаствовать в конкурсе могут публикации и сюжеты на тему новых цифровых технологий в финансовой сфере авторства местных журналистов и блогеров, а также региональных СМИ, информирует volga-kaspiy.ru

Номинации проводимого конкурса следующие:

Развитие бизнеса в Волгоградском регионе и новые цифровые решения для его реализации.

Виртуальные сервисы и новые онлайн услуги для комфортного дистанционного решения финансовых вопросов.

Доступность финансовых услуг и финансовая грамотность для жителей Волгограда и области.

Каждая номинация предполагает выбор тройки победителей. В состав специального жюри, которое будет заниматься отбором, вошли следующие лица: Вячеслав Черепахин — руководитель правления местного отделения Союза Журналистов РФ; Надежда Кулешова — депутат Волгоградской облдумы и замглавы ГТРК “Волгоград-ТРВ”; Анатолий Сологубов — главред издания “СоцИнформБюро”; Сергей Вяткин — замглавы Волгоградского отделения Сбербанка России.

Вячеслав Черепахин, председатель правления волгоградского отделения Союза Журналистов России:

«Мы в работе Союза журналистов своей миссией видим поддержку региональных СМИ и журналистов не только в кризисных ситуациях, но и в проектах с их участием, которые помогают максимально информировать жителей Волгоградской области о новых возможностях, услугах. Развитие цифровых технологий и сервисов на сегодняшний день является одной из важнейших задач в рамках всей страны, в числе которых и Волгоградская область. К участию в конкурсе мы примем к рассмотрению, как интернет публикации, так и видеоматериалы, которые помогут жителям Волгоградской области разобраться в особенностях современных цифровых решений. Уже в феврале мы узнаем имена лучших участников конкурса, которые действительно разбираются в цифровизации финансовых услуг, и которые делятся этими знаниями с жителями региона».

Анатолий Сологубов, главный редактор «СоцИнформБюро»:

«Мы часто говорим о том, что журналистика, как явление, является «брошенной и никому не нужной». Задача этого конкурса, как раз показать, что у нас в регионе есть действительно классные авторы. Причем не важно, где эти авторы работают, в районной газете или же в ведущих цифровых СМИ региона. Главным критерием моей оценки работ будут не столько темы, выбранные для освещения того или иного аспекта, сколько творческий подход. Хочется, чтобы журналисты не просто ограничились переписыванием фактуры из ранее опубликованных материалов, а в прямом случае протестировали на себе услугу или сервис, о которых будут писать».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Сбербанк в Волгограде открыт к сотрудничеству, и нам крайне важно принимать участие в реализации проектов, которые помогают изменить качество жизни населения Волгоградской области в лучшую сторону. Мы приняли решение поддержать региональный конкурс с участием журналистов и блогеров, которые будут вовлечены в тему цифровизации и помогут жителям Волгоградской области разобраться в особенностях онлайн услуг и сервисов, позволяющих быстро, комфортно и безопасно решать многие финансовые вопросы».

Свои работы на конкурс журналисты и блогеры могут подавать до 31 января 2021 года на электронную почту организаторов проекта по адресу: [email protected]