 

Кирилл Тимошенко: Когда Богдан уволился, мы созванивались, может быть, раз в месяц

18.12.2020, 19:36, Новости дня
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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказал, что, когда Андрей Богдан ушел с должности экс-главы Офиса президента Украины, они созванивались раз в месяц.

“Притирание [с президентом Украины Владимиром Зеленским] было, действительно. Потому что мы познакомились и начали работать очень быстро. Не знаю, была ли история, что меня хотели убрать, а Богдан [хотел] оставить. Возможно, это было, но я об этом не знаю. Мы постоянно общались, потому что это была избирательная кампания. Мы сидели в избирательном офисе все вместе. Коронавируса не было. Сидели все за одним столом. Вроде нормально все было. [Сейчас с Богданом общаюсь] очень редко. В последнее время вообще почти не общаюсь. Когда он уволился, мы созванивались, может быть, раз в месяц. Уже давно не общался с ним”, – отметил Тимошенко.

Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями. Читайте полную версию интервью

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности. 

Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в ДНУ имени Олеся Гончара (специальность “правоведение”).

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на “9 канале”, был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе “07 Продакшн” и “Мамас Фильм Продакшн”.

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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