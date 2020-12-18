 

Жданов: Доставка ядерных боеголовок в Крым – вопрос времени, возможно, ближайшего

18.12.2020, 19:36, Новости дня
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С молчаливого согласия Украины Россия рулит Крымом, как хочет, заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” военный эксперт, полковника запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

“Свою деятельность по восстановлению военной инфраструктуры в Крыму РФ начала именно с ремонта бывшего хранилища для ядерных боеприпасов и постройки нового хранилища. Когда в Крыму появились самолеты и, особенно, ракетные комплексы, стало понятно, что рано или поздно там появятся ядерные боеприпасы. Вопрос завоза ядерных боеголовок на территорию Крыма – вопрос времени, возможно, ближайшего. Крымский полуостров – идеальная стартовая площадка для запуска баллистических ракет, межконтинентальных и средней дальности. Возьмите циркуль и начертите круг в 5 тыс. км – Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии. А в случае нанесения ядерного удара ответка прилетит именно по стартовым позициям, то есть по Крыму, а не по Москве. Удаленность Крыма от европейской части России спасет их от радиоактивного загрязнения. Так что со стратегической точки зрения Россия верно действует в своих интересах”, – отметил Жданов.

По его словам, у России развязаны руки, потому что на международном уровне аннексия Крымского полуострова все еще не признана.

“Украина официально все еще не признала Крым оккупированной территорией и не ввела оккупационный режим, чтобы через ООН вводить санкции против РФ за экспансию в Крыму. С нашего молчаливого согласия Россия рулит Крымом, как хочет. По внутренним законам Украины Крым числится временно оккупированной территорией. Международная общественность, в том числе ООН, ждет от нас политической оценки и политического заявления по Крыму. В 2015 году была резолюция ООН, в которой рекомендовалось признать аннексию вооруженным конфликтом между Украиной и Россией в связи с тем, что аннексия проводилась с помощью вооруженных сил РФ. Тогда [бывший президент Петр] Порошенко сказал, что раз ООН признала, нам больше ничего делать не надо. И теперь у России развязаны руки. Мы молчаливо признаем аннексию и ничего не делаем для официального закрепления этого статуса”, – заявил собеседник.

Он напомнил, что многие международные договоры, ограничивающие распространение ядерного вооружения, прекращают свое действие.

“Договор о нераспространении ракет средней и малой дальности развалился. Договор о нераспространении ядерного вооружения прекратил действие. Договор о нераспространении стратегических наступательных вооружений (так называемый СНВ-3) прекратит свое действие в феврале следующего года. Россия и другие страны усиленно разрабатывают их. Заявление Евросоюза, оглашенное 17 декабря, ничего в этой ситуации не значит. Европа нервничает, но в своих лучших традициях высказала обеспокоенность ситуацией. А мы, кстати, можем в этом плане быть более-менее спокойны. У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны РФ, чем у Европы, потому что мы граничим с РФ”, – резюмировал Жданов

18 декабря министр обороны Украины Андрей Таран заявил, российские оккупанты ведут подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму. Он отметил, что данные попытки “представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира”. Министр также считает опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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