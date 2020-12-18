 

Население Украины сократилось на 231,6 тыс. за 10 месяцев – Госстат

18.12.2020, 19:36, Новости дня
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В течение января – октября численность населения Украины сократилась на 231,6 тыс. человек (0,55%) и составила 41 670 800 человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 18 декабря.

“В Украине остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный”, – сообщается в экспресс-выпуске.

По данным Госстата, за первые 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс. человек (за аналогичный период прошлого года – 262,3 тыс.), умерло 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс. детей в возрасте до одного года (за этот же период 2019 года – 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно).

В Украине также зафиксировали отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс. человек (за первые 10 месяцев 2019 года – 12 тыс.), отметили в ведомстве.

Численность населения Украины в 2019–2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку в 42 млн человек.

В медицинском журнале The Lancet прогнозировали, что в Украине численность населения упадет до 17,5 млн человек к 2100 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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