Мнение: Ловкость рук и никакого мошенничества. Плюс Шемякин суд

18.12.2020, 19:28, Разное

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Можно ли фокусника обвинить в мошенничестве?

Можно, но сложно. Проблема со свидетелями: никто ничего не видел, не заметил.

Тут все дело в судьях. Судить можно по справедливости, по закону, по понятиям, по «дышлу», куда повернул…

В США никто мошенничества «не заметил». Плюс в суде сидят Шемяки из старой сказки. Помните, бедный мужик одолжил лошадьдля перевозки. Збрую ему не дали, он привязывал телегу к хвосту. Хвост в результате оторвался. Когда возвращал лошадь, хозяин сказал поведет затра в суд, а чтобы мужик не убежал, отвел его ночевать к попу. Мужик ночью во сне свалился с полатей, придавил насмерть поповского младенца. Поп и попадья тоже – в суд. По дороге в суд испуганный мужик хотел утопиться – бросился с моста. Там проплывала лодка, мужик упал на лодочника, прибил и его. Жена лодочника – в суд. Мужик по дороге подобрал чтобы никто не заметил, камень и спрятал в карман. Привели его к судье Шемяке, который славился «справедливыми судами». Он выслушал истцов, а мужик тайно показал ему на оттопыренный карман. Шемяка смекнул и тут же объявил приговор: лошадь отдать мужику до тех пор пока не отрастет хвост, тогда он ее должен вернуть хозяину в том виде, как брал. Мужика обязать жениться на вдове лодочника, чтобы компенсировать потерю мужа. Попадью обязать перейти жить к мужику на срок пока он сделает ей потерянного ребенка.

Истцы, естественно, запротестовали от такого решения. Шемяка предложил им выплатить мужику отказные. Они заплатили, отказались от претензий и довольны исходом дела ушли.

Шемяка говорит мужику: «Ну давай, что у тебя в кармане». Мужик достал камень. Шемяка: «Вот как я предусмотрел – теперь тебе не за что меня убивать. А если бы в кармане были деньги, ты бы мне еще и заплатил». Мужик, восхищенный прозорливостью судьи, отдал ему половину отказных денег. Остались довольны оба.

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ в США голосовали по почте. В этом виде голосования слабое звено – момент извлечения бюллетеней из конвертов и закладывание их в машины для подсчета голосов. Этот «момент» должен быть под наблюдением и контролем ВСЕ ВРЕМЯ и ВЕЗДЕ. Такая процедура голосования была и раньше, но только для исключительных случаев – человек за границей или не может добраться до избирательного участка. При этом «наблюдение и контроль» строго и особо оговаривались. Теперь ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ голосование по почте сделали основным видом.

Независимых и иностранных наблюдателей в США не бывает. Наблюдателей от республиканцев гнобят, всячески им мешают. В результате «никто ничего не видел». А Шемякин суд оправдал фокусников.