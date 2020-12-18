Россия и Белоруссия договорились о проведении совместной Олимпиады

18.12.2020, 19:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На проходившем в формате видеоконференции саммите государств СНГ президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и президент НОК Белоруссии Александр Лукашенко ввиду санкций против олимпийцев и спортивных чиновников двух стран договорились о проведении Российско-Белорусских Олимпийских игр в 2021 и 2022 годах.

По замыслу спортивных функционеров, зимняя Олимпиада пройдёт в Сочи, уже принимавшем подобные соревнования в 2014 году, кроме хоккейного турнира, который состоится в Минске, летние игры состоятся в белорусской столице, ранее принимавшей Европейские игры.

– Это будут самые честные и прозрачные игры в мире. У нас не запрещены никакие флаги и гимны. К нам приедут не только россияне и белорусы. Захотели выступить представители Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Не исключаем участия и атлетов, не пробившихся на Олимпиаду МОК из других стран. Думаю, у соревнований большие перспективы — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

– Опять задумали нас наказать? Не нужна нам такая Олимпиада, как у вас, где президентов суверенных государств на трибуну не пускают. Я Баху напомнил о сорок пятом, его аж заколотило. Мы с нашим партнёром — Россией и без вас всё проведём, — заявил президент Белоруссии и НОК Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе конференции была представлена эмблема соревнований. Организаторы решили сохранить четыре олимпийских кольца, окрасив их в цвета национальных флагов: зелёный, красный, синий и белый. Установка уже имеется в наличии и использовалась на Олимпиаде в Сочи во время церемонии открытия.