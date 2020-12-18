Мнение: Стоп-лист

18.12.2020, 18:53, Разное

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В довесок к двухгодичной дисквалификации России на проведение и участие в международных спортивных состязаниях, введенных по итогам бесконечных допинговых скандалов, введен и еще один особо унизительный запрет: спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации. Помимо президента России, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы. Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Это называется “токсичность”. По факту, Россия, как государство, признано виновным в сознательных манипуляциях с допингом и последующих прикрытиях этих манипуляций. А потому и ответственность.

В личном качестве стоп-лист может открываться, если кого-либо из лиц, входящих в него, пригласит президент или премьер-министр принимающей соревнования стороны. Но, понятно, это будет еще большее унижение, а потому оговорка скорее для вежливости. Причем не в российскую сторону, а в сторону стран, принимающих соревнования.

И ведь не скажешь, что кругом враги. Тут все очень даже банально: нарушение и наказание за него. Аргументы, дескать, все принимают допинг, в данном случае – демагогия чистой воды. Может, и все. Но попалась Россия. Кто мешал не попадаться?

Даже сложно найти область, в которой Россию еще не успели унизить или показательно наказать. Трудно сказать, кто вообще запустил утку про гениального политика международного уровня во главе России. Такого количества пинков, пощечин и показательных выволочек, как при Путине, страна либо вообще не знала, либо это было уже очень давно. Провал на провале везде. При этом как раз внешняя политика Путина даже среди его обожателей считается гораздо более результативной, чем внутренняя. Ну да, внутри страны как-то не очень. Зато за ее пределами мы огого! Если это и есть огого – то страшно себе представить, как тогда оценивать внутреннюю политику нынешнего режима.