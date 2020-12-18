Мнение: Бои под Айн-Исса. 18.12.2020

18.12.2020, 18:51, Разное

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Протурецкие боевики, включая боевиков ХТШ, при поддержке турецкой артиллерии и БПЛА все более активно прощупывают оборону курдов в районе Айн-Исса, где расположены опорные пункты российских военных обеспечивающие контроль над городом. Курды перебрасывают по M-4 дополнительные подкрепления к городу. По их заявлениям у них всего 1 раненый, а боевики потеряли до 20 человек убитыми, когда зашли на минное поле. Кроме того, ночью как минимум 5 боевиков были убитыми снайперами. К обеду 18 декабря боевые действия подзатихли и трафик по М-4 частично возобновился.



Турки изначально претендовали на взятие поселков Сайда, Джабал и Мушарифа.

Курды заявляют, что как минимум из Сайды "зеленых" погнали, а у Джабала произошла история с подрывом боевиков на минном поле. Контроль над 2-мя поселками пока что оспариваается.

Закрепление в двух других поселках позволит туркам получить контроль над трассой М-4, отрезав Айн-Исса от Таль-Темера.



Попытка продвижение боевиков ночью и утром 18 декабря.

Курды снова обвиняют Россию, Турцию и Сирию в том, что они катают договорняк, с целью ослабить ориентирующихся на США курдов, которых снова ставят в положение выбора между возлюбленным Башаром Асадом и заслуженным Кракеном. Еще в начале декабря Россия прозрачно намекала, что курды должны передать Дамаску полный контроль над Айн-Исса. После чего часть сирийских сил с фронта к северу от города были отведены.



Районы работы турецкой артиллерии (к северу от Айн-Исса у турок развернута одна или две батареи 155-мм САУ "Фиртина".

Бои к северу от Айн-Исса.

Фронт к северу от Айн-Исса.

Российско-сирийские опорные пункты.

Еще видео:

https://twitter.com/the_rojava/status/1339905477661093890 – еще кадры с фронта

https://twitter.com/dersi4m/status/1339898619391053831 – Айн-Исса

https://twitter.com/baxtiyarumut/status/1339883630722752517 – турецкие боевики

https://twitter.com/islamicworldupd/status/1339884577540726784 – боевики заявляют о захвате двух поселков.

https://twitter.com/BehnamZarei21/status/1339882514928857088 – раненый курдский ополченец

Ничего неожиданного на деле не происходит – как писал сразу после окончания Карабахской войны, начало новой военной операции турок является лишь вопросом времени. Вопрос лишь где и когда она начнется. Закончив с Карабахом, турки снова взялись за курдов.

Сейчас как раз самое время – в Вашингтоне пересменка и там будет явно не до курдов.