Эксперт: Следующего президента Белоруссии нужно искать в США или Великобритании

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18.12.2020, 18:54, Разное
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Ранее Тихановская в интервью журналу New Yorker назвала Колесникову будущим президентом Белоруссии. По мнению Баранчика, влиятельные силы используют обеих женщин для отвлечения внимания.

Те, кто реально могут претендовать на власть в Белоруссии, находятся либо в госструктурах республики, либо скрываются от Лукашенко на Западе – в США или Великобритании. “Эти люди будут обладать более реальным весом, чем эти две излишне публично надутые фигуры”, – сказал эксперт.

По его мнению, протестная активность в Белоруссии будет сохраняться. Из-за погоды численность акций пойдет на спад, но задавить оппозицию у властей не получится, считает политолог.

Ранее Лукашенко заявил, что основой протестных акций являются безработные и люди с криминальным прошлым. Он потребовал от чиновников провести работу с этими людьми и предложить им трудоустройство.

“Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает”, – сказал белорусский лидер в ходе совещания по защите конституционного строя.

Протесты в Белоруссии начались после объявления итогов президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него санкции.



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