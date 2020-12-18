Политолог объяснил заявление Путина про Белоруссию: Настаивает на транзите власти

18.12.2020, 18:54, Разное

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Путин на пресс-конференции предостерег другие страны от вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Он напомнил, что Лукашенко инициировал изменение Конституции республики. Российский лидер призвал стороны к “позитивному диалогу”. “Посмотрим, как это все будет происходить”, – сказал глава государства.

Кремль настаивает на выполнении сочинских договоренностей – транзите власти в республике через изменение Конституции, прокомментировал слова Путина Болкунец. Лукашенко не выполняет обещания и пытается сохранить полномочия через наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) новыми функциями, отметил политолог.

Болкунец считает, что Путин подразумевал диалог властей Белоруссии с теми, кто сидит в следственных изоляторах. Если Лукашенко решит действовать по-своему, то спровоцирует новую волну протестов, предупредил политолог.

Ранее Лукашенко предложил прописать Всебелорусское народное собрание в обновленной Конституции. ВНС состоит членов правительства, депутатов, глав предприятий, представителей научной отрасли и культуры. Оно собирается раз в пять лет и определяет план развития республики.

В экспертном сообществе считают, что Лукашенко собирается наделить собрание большими полномочиями, подать в отставку с президентского поста и возглавить президиум ВНС. Это позволит ему сохранить власть, отмечают аналитики.