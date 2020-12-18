Медики назвали опасные компоненты зубной пасты

18.12.2020, 18:52, Разное

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Медики проанализировали современные зубные пасты и назвали опасные компоненты в их составе. В их числе восстанавливающий эмаль фторид и антибактериальный триклозан.

Фторид используется почти во всех зубных пастах, ведь он отлично восстанавливает эмаль, что повышает уровень защиты зубов от внешних раздражителей. Несмотря на это, стоматологи сомневаются в его безвредности. При постоянном использовании фторид может провоцировать заболевания щитовидной железы и приводит к фертильности. Также он оказывает неблагоприятное действие на плод у беременных женщин.

В случае с триклозаном побочные эффекты аналогичны фториду. Данный элемент используется повсеместно как антибактериальное средство, вот только ещё в 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило использовать триклозан при изготовлении мыла. Этот продукт посчитали опасным для здоровья.

В качестве современной альтернативы покупной зубной пасте стоматологи поддерживанию экоактивистов, которые начали производить свои собственные средства по уходу за ротовой полостью. Подобный метод позволит максимально адаптировать зубную пасту под конкретного человека, но необходимо избегать в её составе перекиси водорода, уксуса и лимонного сока.