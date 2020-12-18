 

ДОМ.РФ будет развивать льготную аренду в Воронеже

18.12.2020, 18:52, Разное
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В пятницу состоялось совещание генерального директора АО «Дом.рф» Виталия Мутко с застройщиками и с представителями воронежского правительства. Политический деятель проинформировал о том, что регион числится в ТОПе российских регионов-лидеров по обеспеченности жильём.
Место в данном рейтинге области обеспечило строительство более чем 30-ти «квадратов» жилплощади на человека. Показатель этот превышает среднее значение по РФ почти на 17 процентов. Кроме того, в рамках совещания руководитель АО «Дом.рф» и областное правительство подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Виталия Мутко, благодаря этому будет реализовано немало совместных проектов, цель которых – улучшить жилищные условия воронежцев.

«Черноземье в данном вопросе обладает большим потенциалом», – констатировал бывший заместитель председателя правительства страны по вопросам строительства и регионального развития.

Виталий Мутко рассказал о том, что на территории Воронежской области на сегодняшний день идут работы по строительству более чем полтора миллиона «квадратов» жилья, тогда как в целом по РФ возводят сейчас 97,7 миллиона. Регион числится в «тройке» ЦФО по объёмам ввода в этом году жилой недвижимости. Кроме того, субъект федерации замыкает ТОП-3 лидеров в ЦФО по количеству и объёму выданных ипотек: с января по октябрь включительно финансово-кредитные учреждения Воронежской области выдали 21 700 ипотечных займов, включая 7 100 кредитов на жильё на льготных условиях под 6,5 процента.



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