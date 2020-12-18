 

В Сети появился тизер продолжения «Друзей» и приквела «Игры престолов»

18.12.2020, 18:52, Разное
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На просторах Сети появился тизер продолжения сериала «Друзья» и приквела «Игры престолов». Проморолик с анонсом кинопроектов был обнародован сервисом HBO Max на YouTube.
В следующем году на платформе стоит ожидать выхода новых сезонов сериалов «Наследники», «Белая ворона», кинокомикса «Чудо-женщина», документальных фильмов Ники Минаж и Тайгере Вудсе, мини-сериала «Кобыла Исттауна» и спецвыпуска «Друзей».

Также появилась информация о том, когда состоится премьера долгожданного приквела «Игры престолов», который получил название «Дом дракона». По информации портала Newinform, на большие экраны кинолента выйдет в 2022 году. Главные роли в проекте получат Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Д’арси.



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