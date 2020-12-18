Еще один признак надвигающегося Апокалипсиса? – В Италии не случилось Чудо Святого Януария

18.12.2020, 18:55, Разное

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Каждый раз, когда в Неаполе не случается чуда разжижения крови Святого Януария, в мире происходят какие-либо масштабные катаклизмы: войны, эпидемии, землетрясения, засухи и пр. В 2016 году кровь не стала жидкой и вскоре в Мексике случилось землетрясение.

В последние годы о надвигающемся Конце Света не читал только ленивый, его видели в глобальном потеплении, бесконечных войнах на Востоке, а в 2020 году, когда весь мир накрыло коронавирусом и улицы крупнейших городов опустели, в него поверили многие из тех, кто раньше относился со скептицизмом.

Недавнее событие снова дало повод конспирологам писать о том, что мир движется к чему-то очень мрачному: В Италии не случилось ежегодного Чуда Святого Януария.

Считается, что это действительно очень плохое знамение. В XX веке чудо не произошло трижды: в 1939 году — перед началом Второй мировой войны, в 1944 году — перед извержением Везувия, в 1980 году — перед сильным землетрясением. В ХХI веке Чуда не произошло в день памяти святого в 2016 году, как раз перед мощным землетрясением в Мексике.

В Неаполе, Италия, вот уже на протяжении нескольких сотен лет 16 декабря католики вынимают крошечный пузырек с засохшей кровью Святого Януария из его защитной камеры в Королевской часовне Неаполитанского собора и выставляют на всеобщее обозрение толпы.

Толпа, собравшаяся в церкви, с тревогой ждет, когда кровь в пузырьке чудесным образом превратиться в жидкую. Кровь пребывает в жидком состоянии небольшое время (от нескольких минут), а потом снова "высыхает" до следующего важного дня. На самом деле таких дней каждый год целых три, но 16 декабря считается самым важным и знаменательным.

Как было указано выше, если кровь в пузырьке не разжижается, то это признак очень больших бед для Италии или других стран. Легенды гласят, что за последние несколько веков кровь отказывалась разжижаться накануне 11 кровавых революций, трех масштабных засух, 22 массовых эпидемий, 4 войн, 19 разрушительных землетрясений, а также 9 смертей Пап Римских.

16 декабря 2020 году Чуда внезапно не случилось. Об этом сообщает католический сайт catholicnewsagency.com.

"Когда мы вынули реликварий из сейфа, кровь была абсолютно твердой и осталась абсолютно твердой. Он не подает ни малейшего признака, ни капли. Ничего страшного, будем ждать знамения с верой", – сообщил пастор Винченцо де Грегорио, настоятель часовни Святого Януария, в конце дня 16 декабря 2020 года.

К слову, Католическая церковь не признает это разжижение крови как проверенное чудо (как и разжижение крови святой Патриции, святого Иоанна Крестителя, святого Панталеона и еще 20 человек), хотя Папа Франциск якобы был лично свидетелем этого в 2015 году. Однако она всегда поддерживала праздник.

Скептики неоднократно пытались развенчать это Чудо как мистификацию и приводили свои теории насчет того, как именно происходит "разжижение крови". Однако были и те, кто изучал Чудо и уверен, что это не подделка.