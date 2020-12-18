Прокуратура потребовала запретить трек Моргенштерна «Я съел деда» и аниме «Наруто»

18.12.2020, 18:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял административные иски с требованием запретить песню Моргенштерна «Я съел деда», а также несколько аниме-сериалов, в числе которых «Тетрадь смерти» и «Наруто». Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Прокуратура требует запретить аниме-сериалы «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Эльфийская песнь». В последнем, как говорится в сообщении пресс-службы, рассказывают «о девушках-роботах, которые включаются интересным образом».

В пресс-службе «Новой газете» уточнили, что под запретом может оказаться и сериал «Наруто».

В заявлении указано, что название песни «Я съел деда» некорректно, однако дать обоснованное заключение о том, что текст песни противоречит действующему законодательству невозможно, потому что он неразборчив. Суду, как отметили в пресс-службе, придется прослушать трек.

Всего суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Прокурорская закваска. Суд, проходивший по видеосвязи, признал объявление о продаже капусты угрозой национальной безопасности России