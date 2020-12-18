Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить

18.12.2020, 18:42, Новости дня

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50-летний солист российской группы “Иванушки International” Андрей Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19. Об этом он рассказал 17 декабря в Instagram.

“Я бессимптомно переболел и бросил курить! Чего и вам желаю!” – написал он.

Артист не уточнил, когда именно заразился коронавирусом.

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Публикация от Григорьев-Апполонов Андреи * (@apollonov_ag)

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру.

По состоянию на 18 декабря подтверждено уже почти 75,15 млн случаев заражения, скончалось 1,66 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В России количество заболевших превысило 2,76 млн, из них 49,1 тыс. умерли.