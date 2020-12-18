“А вы вертели столик?” или несколько зарисовок о спиритизме в Российской империи

18.12.2020, 18:34, Разное

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Здравствуйте уважаемые.

В каждом времени, каждой эпохе есть свои фишки. Нынешнее поклонение величайщим исполнителям ртом а-ля Бузова и Моргенштрен ничем не удивляет. Ибо модно. И подобное было всегда. Просто в прежние десятилетия (и века) фишки были позаковыристей и на порядок интереснее.

Например в начале века 20 в России все повально "вертели столики" и общались с духами.

Явление сие назвали спиритизм 🙂 Не будем вдаваться в теоретические дебри и разбираться в разности спиритизма и спиритуализма и отсаивать ту или иную позицию – не к чему 🙂



И не стоит скептически хмыкать – этому поветрию были подвержены многие по обе стороны океана. Что там говорить, если сам сэр Артур Конан Дойл был одним из главных апологетов этого всего 🙂



В чем суть "столеверчения"? Техник было много, но можно было выделить 3 из них: блюдце, уиджи и собственно стол. Основа всегда одинакова и заключалась в том, чтобы сесть за круглый стол держась за руки, сосредоточить волю и мысли в направлении медиума, человека, который и будет проводником с мир духов. Ну а дальше уже все зависило от выбранной техники.



Самая простая – это так называемое хождение блюдца. На листе бумаги рисуют круг и алфавит, в центр круга ставится лёгкое блюдце. Надо трижды позвать нужного духа и сразу же «накрыть» его блюдцем. Теперь можно задать вопросы, а затем расслабить пальцы и позволить потустороннему гостю толкать блюдце к нужным буквам.

Для людей более "прошаренных" существовало уиджа она же спиритическая доска



Со столом сложнее всего. Сеанс обычно начинался с «открытия стола» — участники брались за руки и сообщали свои цели вслух. После этого все клали ладони на столешницу и ждали, когда дух проявит себя. На это указывала лёгкая вибрация или движение столика. Ну а дальше все зависит от "языка" которым общались с духом. Обычно это были стуки. Например один – да, два – нет и так далее. Думаю, принцип вам понятен 🙂



Просто примим как факт – это было модно. Насколько? Нуу….приведу только один пример – а дальше судите сами 🙂

По воспоминаниям фрейлины Анны Тютчевой, дочери известного нашего поэта, сам Император Александр II использовал услуги известного медиума Даниэля Хьюма в 1858 года для проведения спиритического сеанса со своим почившим отцом. Якобы медиум вызвал дух Николая Первого, который отвечал на все вопросы Александра, стуком обозначая ту или иную букву алфавита. Правда, справедливости ради, Александр был неудовлетворен, так как не получил ни одного реального ответа на свои вопросы.



Но мода на спиритизм ширилась и росла. Имена Алана Кардека , того же Хьюма, Уильяма и Джозефа Петти, Бердифа, мисс Клайер, Кейит Фокс и других спиритов было известно любому "прошаренному" россиянину.



Первым отечественным медиумом стал Аполлон Болтин. Хотя "тремя богатырми отечественного спиритизма" стали известныйшие и незаурядные люди Александр Николаевич Аксаков

Николай Вагнер, и сам знаменитый химик Александр Бутлеров



В 1881 году открылся первый в России спиритический журнал «Ребус». С 1905 выпускался еще более крутое издание «Спиритуалист».



Но нельзя сказать, что все как один были увлечены этой темой.

Как раз общество разделилось на 2 половины, и силы противников спиритизма были столь же внушительны как и апологетов. Противников "верчения столиков" кроме, естественно, христианских философов и богословов типа Павла Флоренского поддерживали многие ученые. А главным протагонистом стал великий Дмитрий Меделеев!



Он создал «Комиссию для рассмотрения медиумических явлений» для развенчания спиритизма, который, цитирую «мог оторвать многих от здравого взгляда на предметы и усилить суеверие». В состав Комиссии вошло 18 человек: 15 учёных и их оппоненты в лице Аксакова, Вагнера и Бутлерова. Было проведено несколько опытов, и все неуспешные для поклонников спиритизма.

В начале апреля 1876 года состоялось последнее заседание, на котором Комиссия вынесла однозначный вердикт: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или от сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие».



Казалось бы – на этом стоило поставить точку. Но нет. К удивлению, Спиритизм в России не только не был развенчан, а даже наоборот – набрал еще большие обороты. И, к слову, были явления и медиумы действительно малообъяснимые. Скажем так – трудно было объяснить явления

с точки зрения науки и здравого смысла.



Так что явление ширилось настолько, что по сути у нас в стране прекратилось только в начале 30-х годов. Вышло из моды 🙂

Вот такие вот дела 🙂

Приятного времени суток.