 

Кабмин поддержал запрет митингов возле заданий экстренных служб

18.12.2020, 18:26, Новости дня
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Комиссия Кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете проведения публичных мероприятий около зданий экстренных служб.

Согласно изменениям и уточнениям в проекте, автором которых является депутат Дмитрий Вяткин, продлевается рассмотрение уведомления о публичных мероприятиях. Также предлагается в случае угрозы ЧС или террористического акта организатору акции изменить дату и время его проведения, и уточняется порядок присутствия журналистов на подобных мероприятиях, передает РИА «Новости».

Вяткин считает, что представители СМИ не должны сами принимать участие в митингах, пикетах, и быть организаторами подобных акций. Также предлагается прописать, что журналист на публичном мероприятии обязан использовать «знак (признак)» представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом. Предполагается, что проект будет рассмотрен во втором чтении 22 декабря.

Ранее всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) поддержал инициативу внесения изменений в законопроект о запрете митингов возле зданий экстренных служб. В ВСКС считают, что самое главное в деле спасения жизней – своевременная и грамотно оказанная помощь. Зачастую из-за проведения митингов медицинские работники, спасатели, пожарные не имеют возможность быстро добраться до места ЧС и вовремя оказать помощь, что может привести к необратимым последствиям.



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