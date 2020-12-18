В Смоленске по ошибке установили мемориальную доску с портретом Клима Жукова

18.12.2020, 18:07, Разное

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Мэрия Смоленска проводит служебную проверку по факту установки в Октябрьском районе мемориальной доски в честь 80-летия операции по освобождению города от нацистских захватчиков войсками маршала Георгия Константиновича Жукова.

Вместо полководца на памятнике изображён его однофамилец, военный историк Клим Александрович Жуков.

По предварительным данным, тендер на установку памятника выиграла польская фирма, сотрудникам которой было дано задание установить мраморную мемориальную доску с портретом маршала и описанием военной операции по освобождению Смоленска в 1943 году.

Сотрудник компании, не владеющий русским языком и плохо знающий военную историю, проявил халатность, использовав для поиска портрета полководца сеть Интернет. В результате первой в выдаче по запросу «Жуков военный» в польском Google стала фотография Клима Жукова, сделанная в 2011 году во время мероприятия реконструкторов в селе Жмеринка (Воронежская область). На ней историк предстаёт в шлеме образца середины XVI века.

Городские власти намерены обязать подрядчика заменить мемориал за свой счёт.

– Наши польские друзья работают на совесть, но порой проявляют ужасающее невежество. В прошлом году тот же подрядчик устанавливал обелиск в честь возвращения Крыма, на котором Крым был помечен как часть Украины. А тремя годами ранее эта же фирма выпустила атласы, на которых часть территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири была помечена как Китай и Монголия. Мы обязательно привлечём виновных к ответственности и заставим их всё исправить, — сказала глава департамента культуры Смоленска Элла Распутина.