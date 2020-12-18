Повторяем за королевой Елизаветой: рецепт традиционного рождественского пудинга от шеф-повара Букингемского дворца
18.12.2020, 18:06,
Разное
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Одним из любимых десертов британской королевской семьи является пудинг. Кейт Миддлтон предпочитает рисовый с шоколадным соусом, а Елизавета II обожает традиционный рождественский. Его шеф-повара Сандрингемского дворца всегда готовили для праздничного ужина монархов в Сочельник, и его же готовили в прошлом году Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж для одиноких ветеранов Вооруженных сил. Благодаря щедрости королевского шеф-повара, теперь такой пудинг может приготовить и каждый из нас – рецепт был опубликован на официальной Instagram-странице Ее Величества.
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Ингредиенты для двух килограммовых пудинга:
250 г изюма
250 г коринфского изюма (коринки)
185 г изюма из белого винограда
150 г микса из цедры апельсина и лимона
250 г сала или вегетарианского сала
250 г панировочных сухарей
90 г муки
12 г специй
2 яйца
180 г сахара демерара
275 мл пива
40 мл темного рома
40 мл бренди
Те, кто не хочет использовать алкоголь, могут заменить его апельсиновым соком или холодным чаем
Способ приготовления:
1. Добавьте все сухие ингредиенты (сало в их числе – в Англии оно продается в сухом виде и напоминает по форме рис) и перемешайте.
2. Добавьте яйца и жидкие ингредиенты, перемешайте.
3. Смажьте формы для пудинга маслом и выложите туда основу, утрамбовывая ложкой. Накройте формы пергаментом, затем фольгой и поставьте в глубокую кастрюлю. Наполните кастрюлю водой таким образом, чтобы она закрывала 3/4 формы с пудингом. Накройте кастрюлю фольгой.
4. Томите в течение 6 часов, добавляя воду по необходимости.
5. После приготовления хорошо остудите пудинг, плотно закройте его и уберите в темное, холодное и сухое место до Рождества.
6. В праздник разогрейте пудинг на водяной бане в течение 3-4 часов. Подавать можно со сливками и соусом с бренди.
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