 

Актер Никита Джигурда назвал себя «ковид-диссидентом»

18.12.2020, 17:58, Разное
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Эпатажный актер Никита Джигурда заявил, что считает себя «ковид-диссидентом». Он позволяет себе не надевать маску во время пребывания в общественных местах.
Никита Джигурда не верит в существование коронавируса. Он считает, что есть люди, которым выгоден ажиотаж, созданный вокруг COVID-19. В суды актер приходит без маски, руководствуясь 28 статьей Конституции о вероисповедании. Якобы маску Джигурде не разрешают надевать ведические боги, находящиеся внутри него.

Никита Джигурда регулярно изучает мнения ученых, которые называют пандемию коронавируса обычной выдумкой. Он называет болезнь ОРЗ, которым каждый год по всему миру заражаются миллионы людей.

Актер привел в пример то, что за 11 месяцев скончались свыше 300 тысяч человек от рака. Однако все продолжают говорить о летальных исходах от коронавируса. К слову, супруга Джигурды Марина Анисина надевает маску за границей, поскольку этого требует местное законодательство. Актер считает, что в РФ ничего подобного нет, а Верховный суд признал данный метод защиты рекомендацией, а не правилом.



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