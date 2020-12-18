 

Волочкова объяснила, как ее “пьяное” видео с Джигурдой попало в Сеть

18.12.2020, 17:58, Разное
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Известная российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, как на просторах Сети оказалось ее «пьяное» видео с актером Никитой Джигурдой. Ответ на этот вопрос артистка дала в рамках интервью журналистке Алене Жигаловой для проекта «Алена, блин!».
После того, как Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивских островах, она начала активно посещать различные съемки. Балерина пояснила о своей личной жизни и работе Алене Жигаловой. Журналистка спросила, как в интернете оказался скандальный ролик с Никитой Джигурдой, где знаменитости шутили о сказке «Аленький цветочек».

Волочкова призналась, что в последнее время ведет не совсем здоровый образ жизни. Она мало спит, поскольку после работы ей нравится проводить время с возлюбленным. Есть дни, когда блондинка встречается с друзьями. В один из вечеров к Волочковой приехал Никита Джигурда. Она отметила, что имеет право просто веселиться, выпивая со знакомыми бокал шампанского. В тот вечер, когда записывалось видео, Волочкова и Джигурда не были сильно пьяны.

В сети ролик оказался по простой причине. У Джигурды и Волочковой есть традиция, которая заключается в разыгрывании сказки «Аленький цветочек», когда дочь просит отца привезти что-либо в качестве подарка. В тот вечер балерина дала телефон неизвестному молодому человеку, чтобы он запечатлел на видео перфоманс. Однако он стал сразу же начал отправлять ролик в раздел «Истории» в Instagram.

После застолья Волочкова поспешила удалить обнародованные кадры. Однако их успело посмотреть огромное количество людей, пишет портал «Политэксперт».



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