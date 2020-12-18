Центральный банк изменил сроки зачисления пенсий на карты “Мир”

18.12.2020, 17:58, Разное

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В Центральном банке РФ снова приняли решение о переносе срока обязательного зачисления средств ежемесячных пенсионных выплат и социальных пособий на карты «Мир». Теперь в качестве него установлена дата – 1 июля следующего года.

Представители регулятора рекомендуют финансово-кредитным организациям обеспечить в полной мере доступность проведения операций по картам клиентов в случае истечения конечного срока их действия с учетом применения систем управления рисками. Кроме того, важно уведомлять владельцев счетов о том, что до 1 июля следующего года новый «пластик» получать не нужно.

Ранее Пенсионный фонд сообщал, что людям, которые получают социальные пособия, необходимо переоформить банковские карты «Мир» до конца текущего года. Если клиенты не обратятся в финансовые учреждения, они могут не получить свои деньги, пишет портал «Политэксперт».