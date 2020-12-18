 

На фоне пандемии молодые люди стали чаще умирать от различных причин

18.12.2020, 17:56, Разное
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Ученые рассчитали ожидаемую смертность людей в возрасте 25-44 лет в США в 2020 году, исходя из ее уровней в 2015-2019 годах. Затем они сравнили ее с реальной смертностью в период с 1 марта по 31 июля 2020 года.  

Авторы исследования сообщают, что в США за рассмотренный период умерли примерно 76 тысяч человек в возрасте 25-44 лет – это почти на 12 тысяч больше рассчетных данных. Около 4500 из этих людей скончались от COVID-19. Таким образом, новая коронавирусная инфекция непосредственно ответственна за 38% избыточной смертности.

В последние годы главная причина смерти людей в возрасте 25-44 лет в США – передозировка опиатами. Ученые сообщают, что в 2020 году в некоторых регионах COVID-19 «обошел» передозировку, став главной причиной смерти.

В этом исследовании авторы не объясняют, откуда берется избыточная смертность помимо смертей от COVID-19. Однако они указывают, что коронавирус мог стать непосредственной причиной большего количества смертей в связи с неучтенными случаями.

Ранее исследование показало, что во время пандемии избыточная смертность от всех причин отличается в разных странах. В странах с низкой и умеренной заболеваемостью коронавирусной инфекцией она меняется слабо. В то же время, например, в Испании, которая сильно пострадала от COVID-19, этот вид смертности вырос больше, чем в США.



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