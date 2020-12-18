 

Песков: Путин узнал о долгой работе Сафронова в Роскосмосе от следствия

18.12.2020, 17:52, Разное
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Президент Владимир Путин узнал от следствия, что экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов долгое время работал в Роскосмосе. Об этом сегодня пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это информация, которая предоставлена, была доложена главе государства следствием. […] Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами», — цитирует представителя Кремля «Коммерсант».

Накануне во время ежегодной пресс-конференции Путин вновь заявил, что преследование Ивана Сафронова связано не с его журналистской деятельностью, а «с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника Рогозина в правительстве, и в Роскосмосе».

Это заявление вызвало недоумение журналистов и адвокатов, ведь Сафронову вменяют в вину действия, совершенные летом 2017 года. На работу в «Роскосмос» экс-журналист устроился совсем недавно. В госкорпорации также подтверждают, что дело о госизмене против Сафронова никак не связано с его работой там.

Неосведомленность главы государства о деле Сафронова Песков назвал «нюансами». «Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай», — объяснил он.

Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК) этим летом, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Экс-журналиста обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США». Сам журналист свою вину не признает.

Источник: Новая газета



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