Витренко: Сложилось впечатление, что даже олигархи мной друг друга пугают

18.12.2020, 17:48, Новости дня

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Первый заместитель главного редактора The Page Олег Гавриш, ссылаясь на источники издания в “Слуге народа”, 17 декабря в своем блоге высказал версию о том, почему Верховная Рада провалила назначение бывшего исполнительного директора НАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра – министра энергетики.

Причин, по его данным, было две. Назначение якобы лоббировали миллиардеры Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. Против, по данным журналиста, был богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Якобы из-за этого кадровое решение не поддержали депутаты, связанные с Ахметовым. Также не голосовали нардепы, близкие к министру внутренних дел Арсену Авакову, заявил журналист.

“Коломойскому Витренко пообещал как минимум не повышать, а как максимум снизить тарифы на электроэнергию для крупных промышленных потребителей. Делать это планировалось за счет снижения тарифов на тепловую энергетику”, – рассказал источник издания.

Кроме того, по данным The Page, часть депутатов решили не голосовать за Витренко из-за информации о якобы получении премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским “Газпромом” (Витренко опровергал сообщения о премии).

Экс-нардеп Татьяна Черновол в Facebook написала, что информация о лоббизме со стороны Коломойского ложная.

“Я была свидетелем, когда год назад подстерегала Портнова под офисом Коломойского, как туда приехал шикарный бронированный Cadillac “Нафтогазу”. Тогда в офисе на [День святого] Николая, как ни странно, было грандиозное празднование А из того Cadillac к Бене на гуляние пошел вовсе не Витренко, а [глава НАК Андрей] Коболев. Так что сейчас есть кому лоббировать интересы Коломойского”, – рассказала она.

https://www.facebook.com/tchornovol/posts/3285899644872669

18 декабря в Facebook бывший исполнительный директор НАК написал, что не обсуждал внесение своей кандидатуры в парламент “ни с кем из олигархов или с их представителями”.

“Я вообще никогда в жизни ни с кем из олигархов не договаривался ни об одной из должностей. К сожалению, это не защищает от спекуляций или откровенной лжи. Сложилось впечатление, что даже олигархи пугают мной друг друга. Я могу это понять: те из них, кто видел меня в работе, могут желать, чтобы я таким же образом относился к тем, кто, по их мнению, пользуется преференциальным положением на рынке. Поэтому было бы даже прикольно наблюдать, если бы не было грустно из-за реалий нашей политики и работы СМИ… Кстати, все наши олигархи декларируют, что они за равные правила игры. Осталось доказать это на практике”, – отметил он.

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/224045272505369

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря он проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого-вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка