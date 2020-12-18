 

Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

18.12.2020, 17:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона 2020-2021 годов. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В числе участников четвертьфинала – шесть победителей четвертого этапа розыгрыша Кубка Украины, а также действующий обладатель трофея “Динамо” (Киев) и чемпион Украины – донецкий “Шахтер”.

Согласно результатам жеребьевки, пары 1/4 финала сформировались следующим образом:

“Динамо” (Киев) – “Колос” (Ковалевка);
“Днепр-1” (Днепр) – “Александрия” (Александрия);
“Агробизнес” (Волочиск) – “Шахтер” (Донецк);
“Верес” (Ровно) – “Заря” (Луганск).

Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Минпросвещения разрешило провести линейки в школах 1 сентября

30.07 / NYT – разведку Москвы обвинили в распространении дезинформации о пандемии

01.10 / В Конгресс США представлен законопроект о защите демократии и суверенитета Беларуси

03.11 / Танец как лекарство — индийский врач в защитном комбинезоне пустился в пляс, чтобы поднять настроение пациентам

16.09 / Украинка Ястремская вышла в третий круг турнира WTA в Риме

22.11 / В США разрешили использовать при COVID-19 препарат, которым лечили Трампа

17.12 / Нет маски — нет микрофона – спикер конгресса США ужесточила ограничительные меры в палате представителей

03.08 / Власти Тернополя отказались выполнять требование Кабмина о строгом карантине

23.07 / Зеленский подписал закон об изменении избирательного законодательства

25.08 / Верховная Рада повысила минимальную зарплату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска