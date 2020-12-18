Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу
18.12.2020, 17:48,
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Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона 2020-2021 годов. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
В числе участников четвертьфинала – шесть победителей четвертого этапа розыгрыша Кубка Украины, а также действующий обладатель трофея “Динамо” (Киев) и чемпион Украины – донецкий “Шахтер”.
Согласно результатам жеребьевки, пары 1/4 финала сформировались следующим образом:
“Динамо” (Киев) – “Колос” (Ковалевка);
“Днепр-1” (Днепр) – “Александрия” (Александрия);
“Агробизнес” (Волочиск) – “Шахтер” (Донецк);
“Верес” (Ровно) – “Заря” (Луганск).
Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года.
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