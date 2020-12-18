Главу Госрезерва Украины назначат без конкурса

18.12.2020, 17:48, Новости дня

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Главу Государственного агентства резерва Украины назначат без конкурса путем заключения контракта. Соответствующее предложение сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1571-р от 16 декабря.

“Согласиться с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Госагентства резерва Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы”, – говорится в документе.

Петрашко назначили уполномоченным лицом для проведения собеседования.

В мае правительство уволило Ярослава Погорелого с должности руководителя Госагентства резерва. Погорелый заявил, что Петрашко интересовался закупкой, хранением и реализацией зерна предприятиями, подконтрольными ведомству, и предположил, что тот хочет возглавить коррупционные схемы.

Госрезерв формирует и восстанавливает запасы государственного резерва Украины. Ведомство координируется Кабинетом Министров через Министерство экономразвития и торговли. На сайте министерства сказано, что в системе Госрезерва – 37 государственных предприятий (четыре из них расположены на оккупированной территории).