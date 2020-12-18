Мнение: Курды Айн-Исса – между РФ и Турцией

18.12.2020, 17:40, Разное

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Город Айн-Исса, контролируемый курдами, стал центром новой напряженности на северо-востоке САР, поскольку Турция, похоже, изучает новую военную операцию, чтобы свести на нет курдские завоевания, прежде чем Байден вступит в должность.

Реакция РФ на турецкую “угрозу” вызывает сценарий, который привел к захвату Турцией преимущественно курдского региона Африн в 2018 г. – Так это показывают Западные СМИ, в реальности же, это хорошо продуманная Западом авантюра, которая заставила отойти РФ от Турции. Стремясь предотвратить турецкий шаг, РФ оказали давление на курдские народные группы защиты (YPG), чтобы те уступили контроль сирийскому правительству. YPG отказалась, в результате чего РФ негласно одобрила турецкое вторжение. Сейчас же, РФ оказывают давление на курдов с целью передать Айн-Иссу сирийскому правительству, предупреждая их, что турецкие военные и союзные ополчения полны решимости захватить город. Формула, аналогичная расположению в Камышлы, также присутствует. Когда в 2012 г, курды взяли под свой контроль город с курдским большинством, они согласились передать контроль над аэропортом некоторой территорией Дамаску.

Айн Исса, расположенный к востоку от реки Евфрат, на стыке маршрутов, соединяющих Камышлы на востоке, Ракку на юге, Кобани на северо-западе и Манбидж на западе, стал свидетелем растущих атак турецких ВС и союзных сирийских национальных сил (СНС). На прошлой неделе непрекращающийся обстрел вынудил возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заключить трехстороннюю сделку с РФ и сирийской армией о создании трех совместных наблюдательных постов в этом р-не с заявленной целью наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня. По условиям сделки курдские силы отошли на 32 километра (20 миль) от турецкой границы. Айн Исса остается под давлением Турции, хотя находится за этой границей в 37 километрах (23 милях) от границы.

Представители группировки СДС и российские военные обсуждали опасность турецкого вторжения на встречах на российской базе в Айн-Иссе. РФ предупредили, что угроза серьезно возросла, и попросили СДС уйти из города и передать военный и гражданский контроль Дамаску. СДС отказались, заявив, что будут сражаться, чтобы защитить стратегический город. Затем РФ предложили формулу Камышли. Похоже, курды согласились с моделью Камышлы, но это официально не подтверждается. Подождем. Пока договоренность касается только трех наблюдательных пунктов. На трассе M4 уже созданы два аванпоста, в которых находятся сирийские военные

Подтвержденная часть сделки включает создание трех военных наблюдательных постов вдоль шоссе M4 к северу, востоку и западу от Айн-Иссы. В ходе переговоров в этот р-н прибыло подкрепление из Ракки.

Курды давно жаловались на безразличие РФ к нарушениям режима прекращения огня Турцией. В качестве гаранта сочинской сделки РФ вместе с Турцией проводит патрулирование в этом р-не. В Айн Иссе находится российский координационный центр, созданный на базе, которую войска США эвакуировали в прошлом году.

Прибытия американских ВС в Айн-Исса в 2016 г, сделало город сердцем автономной администрации, которую курды построили на северо-востоке САР во время гражданской войны в стране. Поскольку многие административные органы и органы безопасности, включая полицию Асаиш, сейчас сосредоточены в Айн-Иссе, захват города Турцией будет равносилен разрушению столицы автономной администрации.

Турция хочет захватить Айн Исса, но проблема не ограничивается этим городом. После захвата Айн Исса, она (Турция) может обратиться к Ракке и затем попытаться повлиять на нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре. Захватив Айн Иссу, Турция также прервет сообщение между Кобани и Джазирой. Это также усилит давление на осажденный город Манбидж к западу от Евфрата.

Что касается расчетов РФ, пытается использовать турецкую угрозу для обеспечения выгод для Асада, точно так же, как она это сделала в Африне. Трудно предсказать, насколько РФ может быть гибкой. Сирийское правительство не хочет предоставлять Турции дополнительное пространство. А турецкое наступление на Айн-Исса будет означать нарушение Турцией сделки, гарантом которой является РФ

Трехстороннее партнерство в Айн-Иссе может не полностью заблокировать попытки турецкой интервенции к востоку от Евфрата без дополнительных ограничений, подобных тем, которые притормозили турецкую операцию “Весна мира” в октябре 2019 г. Первым тормозом стала турецко-американская сделка 17 октября 2019 г, за которой несколько дней спустя последовало турецко-российское соглашение в Сочи. Сочинская сделка ограничила контроль Турции и СНС пограничной полосой между Телль-Абьядом и Рас-эль-Айном, простирающейся на 32 км, к югу до шоссе M4. YPG согласились отступить за эту границу, вместо них разместили российскую военную полицию и сирийских пограничников. Соглашение также предусматривало турецко-российское патрулирование вдоль восточных и западных границ контролируемой Турцией зоны и вывод YPG из Манбиджа и Телль-Рифаата, расположенных к западу от Евфрата.

Раздраженная продолжающимся присутствием YPG в Манбидже и Телль-Рифаате, Анкара также настаивает на передаче этих двух городов.

Турецкие официальные лица и командиры СНС встретились 8 декабря в приграничном городе Азаз, чтобы обсудить подготовку к нападению на Манбидж, Айн Исса и Телль Тамер, город к югу от Рас аль-Айна. После встречи большая турецкая военная колонна, сформированная из автомобилей, следующих из контролируемых Турцией городов Эль-Баб, Эр-Рай и Джараблус, направилась в р-н Манбиджа.

Если трехстороннее сотрудничество в Айн-Иссе сохранится и будет развиваться, это может в конечном итоге сорвать планы Турции по расширению своего контроля вдоль трассы M4 для сохранения АнтиКурдского Коридора вдоль границы. Однако амбиции Турции, в каком-то “кривом” смысле, – служат планам РФ по созданию условий для постепенного возвращения сирийской армии к востоку от Евфрата.

Турция, возможно, не сможет продвигать свои собственные планы, но ее давление на курдов привело к тому, что СДС согласились разделить контроль с Дамаском еще в одном р-не. В конечном итоге Анкара может счесть успешной передачу курдами контроля над территорией Дамаску. Тем не менее, цели его военного присутствия также включают предотвращение интеграции СДС в сирийскую армию и конституционный статус курдов в будущей САР.