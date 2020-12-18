 

Радикальная грузинская оппозиция начала готовиться к «легитимной революции»

18.12.2020, 17:32, Новости дня
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Радикальная грузинская оппозиция, отказывающаяся работать в парламенте, пригрозила властям «легитимной революцией», если те не назначат новые выборы, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Идеолог саакашвилевского режима Георгий Бокерия («Европейская Грузия») заявил, что у оппозиции есть два пути – «смириться с диктатурой или устроить насильственную, но легитимную революцию». Он потребовал провести «нормальные досрочные выборы».

Оппозиция провела в пятницу раунд внутренних консультаций. По словам одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, организатора антироссийских акций протеста в Тбилиси в прошлом году, «массовые протесты оппозиции против «Грузинской мечты» трансформируются в мирную революцию».

Как сообщил первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, у оппозиции нет никаких аргументов требовать новых выборов.

«Ее революционные планы неосуществимы, – сообщил он. – Общество хорошо разбирается в настроениях оппозиции».

По его словам, оппозиционеры не могут рассчитывать и на международную поддержку, а их утверждения о «фальсификациях» не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, что осенние выборы в парламент выиграла правящая с 2012 года «Грузинская мечта». Оппозиция получила 60 мандатов из 150, но бойкотирует парламент, а ее часть отказалась от мандатов. Власти Грузии уже инициировали законопроект, по которому такие партии будут лишены государственного финансирования.

Западные послы призывают оппозицию войти в парламент. Однако радикалы жестко критикуют послов США и Германии, а также постпреда Евросоюза, обвиняя их в «сговоре» с «Грузинской мечтой».



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