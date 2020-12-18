15-летняя школьница на Кузбассе забеременела после пресс-конференции Президента

18.12.2020, 17:07, Разное

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В четверг, 17 декабря, ученица одной из школ города Ленинска-Кузнецкого Лена С. (фамилия не разглашается в интересах несовершеннолетней) вместе с родителями смотрела по телевизору Большую пресс-конференцию Президента России.

Вечером того же дня она узнала, что беременна.

16-я Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа. То, что происходит что-то необычное, Лена почувствовала к концу третьего часа просмотра.

– Как и мои родители, я почувствовала колоссальный подъём. Я чувствовала, как энергия президента входит в меня. Когда пресс-конференция закончилась, я думала, что это чувство исчезнет, но оно только усиливалось. Вечером я сделала тест на беременность. Он оказался положительным, – рассказала школьница.

Родители Лены, простые шахтёры, удивлены и ошеломлены этим известием. Они уже подали прошение Благочинному Второго Ленинск-Кузнецкого благочиния протоиерею Аркадию, чтобы беременность их дочери была признана чудом. Будущие бабушка и дедушка с нетерпением ждут рождения внука, несмотря на то, что им всего по тридцать лет.

– Для нас будет большой честью воспитывать такого необычного ребёнка. Между собой мы уже называем его «президентским». Думаю, наша дочь заслужила такую честь. Она отлично учится, играет в самодеятельности, активный член «Юнармии», — сказал отец Лены, электромеханих шахтного оборудования Евгений Сердюков.

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Кузбасса уже заявил, что будет лично наблюдать беременность Лены С. Сама же она решила непременно назвать малыша Володей, даже если родится девочка.