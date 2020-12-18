Политолог Корнилов: Иск Украины в Гаагском трибунале сыграет против нее самой

18.12.2020, 17:04, Разное

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Владимир Корнилов прокомментировал иск в Гаагском суде, поданный Украиной против России. Историк и политолог уверен, что это сыграет только против самого Киева.

Украине рано праздновать победу

Недавно стало известно, что в Гаагском суде приступили к рассмотрению иска, поданного властями Украины против России. В нем Киев пытается обвинить Москву в незаконных действиях по событиям в Крыму. Сам факт приема заявления международным судом ряд украинских политиков встретил так, будто они уже выиграли процесс. Глава МИД Украины назвал рядовую процедуру начала рассмотрения заявления «историческим решением».

Российский политолог Владимир Корнилов прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он уверен, что это дело будет проигрышным именно для Украины. После внимательного прочтения определения, составленного прокурором по данному иску, киевские власти уже не столь уверены в правильности своих действий.

Ответить могут украинские добровольные батальоны

Так, один из бывших депутатов Верховной Рады Украины Игорь Луценко уже заявил о возможной угрозе процесса для националистов. Что же до России, то, как известно, она не признала юрисдикцию международных судов. Иском, поданным в Международный суд, Киев переиграл сам себя. Интересно, что в самой Незалежной депутаты – как бывшие, так и работающие в парламенте в настоящее время – уже начали соревноваться, приписывая заслугу в Гаагском процессе себе. Возможно, позже они с таким же упорством будут отказываться от своей роли в процессе, если его результаты будут для страны неутешительными. В документации гаагского суда напрямую говорится о «преступлениях» которые инкриминируются «обеим сторонам конфликта», а это означает возможное привлечение к ответственности так называемых добровольческих батальонов.

Правильное решение президента России

Корнилов заверяет: отказавшись от признания юрисдикции МУС и прочих международных судебных инстанций, РФ сделала правильный выбор. Он приводит в пример ту же Украину, которая судилась в начале 2000-х годов с Румынией за владение шельфом острова Змеиный. Вопреки тому, что этот регион всегда был украинским, международный суд принял решение не в ее пользу. Из-за того, что власти поспешили ратифицировать все требуемые нормативные акты, Киеву пришлось уступить огромную часть территории. РФ же, как отмечают «РИА Новости», от признания Римского статута и юрисдикции Международного уголовного суда отказалась согласно распоряжению президента Владимира Путина в 2016 году.