Денисенко: Есть пять мифов, с которыми нам придется попрощаться в 2021 году. Это позволит выйти из черно-белого мира наших телевизионно-фейсбучних иллюзий

18.12.2020, 16:54, Новости дня

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2021 год. Пять мифов, с которыми нам придется попрощаться.

Украинский Институт будущего выпустил прогноз на 2021 год. Хочу выделить пять вещей, которые позволят выйти из черно-белого мира наших телевизионно-фейсбучних иллюзий и немного иначе посмотреть на нас самих и наши перспективы.

1. Коррупция – больше не главная угроза государства.

Главной проблемой Украины на сегодняшний день является не коррупция, главная причина нашего обнищания – полный развал государственных институтов и, что более страшно, – власть не понимает, зачем эти институты существуют. Главный вызов, который стоит перед нами, – сохранение государственных институтов как таковых. Борясь с такими производными вещами, как коррупция, мы зачастую еще больше разваливаем и без того слабые институты власти.

2. У нас нет арбитра, который мог бы решать споры олигархов.

Система противовесов, которую создал Леонид Кучма, развалилась окончательно. При очень прочных позициях олигархата, которые в течение следующего года только усилятся, мы полностью потеряли функцию арбитража, которую все предыдущие годы выстраивал лично президент через подконтрольные ему учреждения. Сейчас нет такого арбитра, а без него мы можем перейти из ситуации контролируемой в неконтролируемую дестабилизацию.

3. В следующем году мы можем обойтись без МВФ.

На конец 2020 года размер государственного долга составит 62–63% ВВП, что значительно ниже прогноза Министерства финансов – 68% ВВП. По окончании 2021 года государственный долг в базовом сценарии развития упадет ниже отметки 60% ВВП.

Стоит отметить, что 2021 и 2022 годы являются самыми простыми годами с точки зрения внешних выплат кредиторам.

Министерство финансов выпустило $2 млрд евробондов в августе 2020 года и заранее погасило часть тела кредитов к выплатам в 2021 и 2022 годах. Таким образом Минфин снизил выплаты на следующие два года. Теперь следующий пик выплат прогнозируется на 2024 год. Воспользуемся ли мы этой передышкой – большой вопрос.

4. Байден станет горой за Украину, а тот, кто дружит с Байденом станет игроком номер 1 в Украине.

Непонимание внутренних процессов в США помешало Украине осознать сущность кризиса глобального гегемона, которая является характерной чертой кризиса старого мирового порядка. Отсутствие в Украине полноценной способности сформировать собственный функционал в отношениях с США и навязать его, невозможность перевести наши отношения в деловую среду снижает авторитет страны и ставит ее в статус подчиненной Вашингтона.

Инструментально-смысловая пустота, что является характерным для отношений Украины и США, которые зациклены на тех же ограниченных категориях сферы безопасности, привела к маргинализации украинского направления во внешней политике Белого дома. Поэтому симптоматично, что на шестом году войны Украины и США говорят на том языке и теми же фразами, что и в 2014 году.

5. США будут “воевать” с Россией и поэтому нам это хорошо.

Главным соперником США стал Китай и Россию США рассматривает, прежде всего, как сдерживающий фактор против Китая. И здесь один из ключевых вызовов для нас, потому что главными факторами могущества государств сегодня являются не численность населения, площадь территории или количество вооруженных сил. Как показала коронавирусная пандемия, решающими стали мобильность, адаптивность, изменчивость и скорость принятия решений. Из-за этого мир становится быстрее и непредсказуемым, долгосрочные стратегические решения принимаются все сложнее, уступая тактическими временными союзами, которые базируются не на ценностях или идеологическом единстве, а на ситуативных интересах прямо здесь и сейчас.

С одной стороны, это позволяет государствам оперативно меняться и быстро адаптироваться под новые условия, но с другой стороны – “убивает” возможности для формирования долгосрочных интересов и решений, ослабляет атмосферу доверия. Многосторонняя коллективная дипломатия уступает более простым двусторонним схемам сотрудничества, “круговым союзам”, когда партнеры могут меняться каждый год в зависимости от национальных потребностей государств.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора