 

Победители шоу “Танцы со звездами” Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион

18.12.2020, 16:54, Новости дня
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Победитель шоу “Танцев со звездами” на “1+1” хореограф Макс Леонов 18 декабря в Instagram написал, что они с партнершей – певицей Сантой Димопулос приняли решение выставить свой кубок победителей в качестве лота на благотворительный аукцион. 

“Мы с Сантой хотим поблагодарить всех, кто отдал свои голоса нашей паре, за то, что вы привели нас к победе. Поэтому сегодня у вас есть уникальная возможность принять участие в благотворительном аукционе и приобрести наш кубок победителей, который мы решили выставить, как один из лотов”, – сообщил он.

По словам Леонова, вырученные деньги будут направлены на оказание помощи детям.

“Аукцион проходит на официальной странице “Сніданок з 1+1″ в Facebook до 19.00”, – рассказал хореограф.

На момент публикации один из зрителей заявил, что готов купить кубок за 50 тыс. грн, а его стартовая цена составила 3000 грн.

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Публикация от Maks Leonov (@maksleonov_official)

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая вместе с партнером Дмитрием Жуком заняла второе место на проекте.

“Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница”, – прокомментировала она свое решение.

Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.

В свою очередь, Санина заявила, что считает поступок Димопулос лицемерным. Она призналась, что на следующий день после завершения проекта приняла решение выставить свой кубок победителей на аукцион.

“Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила Санта, потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол. На следующий день – ранний подъем, сонный эфир, два кубка и мое решение отправить свой на аукцион. Вы голосовали за меня, вы болели за меня, ваши цветы еженедельно стояли у меня в гримерке! Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь”, – заявила 1 декабря артистка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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