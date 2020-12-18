 

УАФ определила город, в котором сборная Украина проведет первые два домашних матча отбора к чемпионату мира 2022 года

18.12.2020, 16:54, Новости дня
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Сборная Украины первые два домашних поединка в отборе к чемпионату мира 2022 года проведет во Львове. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Рассмотрев предложения тренерского штаба национальной сборной, исполком УАФ принял решение, что матчи пройдут на “Арене Львов”.

Во втором туре отбора к ЧМ 2020 украинцы примут сборную Финляндии (28 марта 2021 года), а в третьем – сыграют с Казахстаном (31 марта).

Согласно календарю отбора национальных сборных к чемпионату мира 2022 года, в первом туре 24 марта Украина на выезде сыграет против Франции.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя результаты жеребьевки отбора на чемпионат мира 2022 года, заявил, что украинская команда оказалась в очень серьезной группе.

Матчи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Напрямую на чемпионат мира пройдут 10 победителей своих групп. Команды, занявшие вторые места, будут бороться еще за три путевки на ЧМ в стыковых матчах.

Мундиаль в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый чемпионат мира по футболу в истории, который пройдет не летом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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