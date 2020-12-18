 

Кинологи советуют не наказывать собак во время дрессировки

18.12.2020, 16:48, Новости дня
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По словам кинологов, существуют достаточно эффективные методы дрессировки служебных собак, основанные на поощрениях и наказаниях. Однако последние могут ввести животное в состояние глубокого стресса, поэтому наказывать домашнего любимца за непослушание в тот момент, когда он все-таки готов чему-нибудь научиться, не стоит.

Наказания, особенно если они жесткие и часто повторяющиеся, крайне негативно сказываются на психике собаки. Ваш любимец может быстро потерять ощущение собственного благополучия.

Последствия же могут оказаться непредвиденными. Как скажется стресс, предугадать практически невозможно. Быть может, он станет причиной немотивированной агрессии. Поэтому наказание стоило бы исключить из списка основных стимулов.



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