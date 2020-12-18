Мнение: ИГИЛ ведет бой в сирийской пустыне

18.12.2020, 16:46, Разное

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Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) заявил в отчете от 4 декабря: “Военные операции продолжаются на разных направлениях в сирийской пустыне между силами сирийского режима и лояльны ему ополченцами, с одной стороны, а с другой – ИГИЛ. Столкновения между двумя сторонами в основном сосредоточены в треугольнике Алеппо-Хама-Ракка и, в меньшей степени, в пустынях Дейр-эз-Зор и Хомс. Группа стремится поддерживать свою активность в этом р-не, продолжая атаки. Тем временем силы Асада делают все возможное, чтобы ограничить активность ИГИЛ при поддержке РФ путем интенсивных авиаударов”

С тех пор, как Сирийские демократические силы (СДС) объявили о своем контроле над деревней Багхуз, последней цитаделью ИГИЛ, 24 марта 2019 г, человеческие потери составили 1020 смертей от сил Асада и лояльных ему боевиков, в дополнение к 140 погибшим от несирийских ПроИранских ополченцев, все из которых были убиты во время атак ИГИЛ, на западе Евфрата, в пустыне Дейр-эз-Зор, Ракке, Хомсе и Сувайде. В отчете также упоминается 562 случая смерти в рядах ИГИЛ за тот же период.

После потери своего последнего оплота в Багхузе ИГИЛ изменило свою стратегию и реорганизовало свои ряды, полагаясь вместо этого на засады и партизанскую войну. Группа быстро начала активировать свои ячейки и членов, которые перебазировались в нескольких областях. Они были нацелены на членов и штаб-квартиру СДС, которые вели кампанию против ИГИД при воздушной и материально-технической поддержке международной коалиции возглавляемой США. Группа, похоже, стремится продолжить этот процесс и ускорить его темпы, нанося удары по конвоям режима ПроИранским ополченцам, а также ополченцам “Лива аль-Кудс” (Иерусалимская бригада) и Национальные силы обороны. ИГИЛ удалось закрепить позиции и создать сторожевые посты, особенно в р-не нефтяных промыслов. Эта эскалация совпала с увеличением темпов в операции в Ираке

Возможно, ИГИЛ попытается найти точку опоры и усилить свое присутствие возле Дамаска и даже на границе с Ливаном, особенно в Вади Барада. Группа эффективно контролирует основные дороги, соединяющие восточную и северную САР с ее западом, что позволяет ей свободно передвигаться небольшими группами с легким и средним оружием, устраивать засады и захватывать оружие у врага. Сегодня ИГИЛ активно действует в Пальмире и пустыне Аль-Сухна в восточной сельской местности Хомса, а также в р-не Атрия-Ханассер недалеко от восточной части Хамы. Сельская местность восточного Дейр-эз-Зора, который представляет собой обширные области пустыни. Сирийская пустыня – это не плоская песчаная земля, как некоторые думают, здесь много холмов, долин и труднопроходимых мест, которые обеспечивают защиту и маскировку. На данный момент с ИГИЛ в пустыне воюет ПроИранское ополчение.