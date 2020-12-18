 

Возможность вакцинации от COVID появилась у 1 млн москвичей

18.12.2020, 16:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал в своем блоге, что «вакцинация от коронавируса постепенно набирает обороты», город «получает дополнительные партии вакцины», а также «завершается строительство производства «Спутника V» в технополисе «Москва».

С понедельника, 21 декабря, открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, «в общей сложности – около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от COVID себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе».

Ранее стало известно, что с понедельника записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Политолог: Очевидно, что в соревновании “стройплощадки” (Труханов) и “русского мира” (Скорик) в Одессе уверенно выиграет “стройплощадка”

06.08 / Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генпрокуроров РФ и Украины

14.08 / Нурмагомедов не исключил боя-реванша с Макгрегором

12.11 / Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок

01.11 / В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом

13.08 / ФБР решило расследовать взрыв в Бейруте

18.12 / Путин заявил о готовности помогать странам СНГ с вакциной от COVID-19

16.12 / Путину не доверяют более 72% украинцев – соцопрос

12.08 / В морепродуктах был найден высокий уровень содержания микропластика

04.12 / СК заочно обвинил руководителей украинских радикальных организаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска