Возможность вакцинации от COVID появилась у 1 млн москвичей

18.12.2020, 16:38, Новости дня

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С понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал в своем блоге, что «вакцинация от коронавируса постепенно набирает обороты», город «получает дополнительные партии вакцины», а также «завершается строительство производства «Спутника V» в технополисе «Москва».

С понедельника, 21 декабря, открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, «в общей сложности – около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от COVID себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе».

Ранее стало известно, что с понедельника записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.