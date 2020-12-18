 

Соратник Навального по «Умному голосованию» усомнился в докладе Bellingcat

18.12.2020, 16:38, Новости дня
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Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов усомнился в достоверности информации Bellingcat о сотрудниках ФСБ, которые якобы причастны к «отравлению» российского блогера Алексея Навального.

Тимонов оставил комментарий по поводу расследования Bellingcat под постом политолога Антона Хащенко, сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

По мнению эксперта, материал полностью основан на фактах, которые были предоставлены западными спецслужбами: «Люди с мозгами тоже не вполне доверяют версии Bellingcat, памятуя, как долго они доказывали тот факт, что Boeing был сбит штатным расчетом российского «Бука».

Отмечается, что Тимонов был избран в столичный парламент благодаря участию в проекте Навального «Умное голосование».

Ранее юрист Илья Ремесло, комментируя опубликованные в западной прессе «результаты расследования группой Bellingcat отравления Алексея Навального», заявил газете ВЗГЛЯД, что «сама конструкция «меня четыре года травили, а я не отравился, потому что делал пробежки» – совершенно идиотический вывод».

Ранее в МИД РФ «агентство журналистских расследований Bellingcat» охарактеризовали как структуру, которая известна скандальными фейковыми вбросами и политической ангажированностью в отношении России.



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